Au milieu du bazar perpétuel à Brooklyn, un homme a décidé de s’éclater en ce mois de février. Cet homme c’est Cam Thomas, possible que vous découvriez seulement son nom, Cam Thomas qui a donc enchainé cette nuit face à Phoenix un troisième match de suite à plus de… 40 pions. Oulah, une info à la fois.

8,5 points la saison passée, 9,5 cette saison. Rien de fou me direz-vous, sauf qu’à chaque fois que Cam Thomas a été mis sur le grill depuis le début de sa carrière… Cam Thomas a été savoureux. Cette saison il y a avait déjà eu une belle série début novembre ou encore une pointe à 33 points dans l’Indiana en décembre, mais depuis une semaine c’est carrément dans une autre dimension qu’est entré Camou.

La perf du soir est évidemment à mettre en relief avec le scénario du match, puisque si Cam avait déjà planté 24 pions en première mi-temps, ce dernier a aussi profité d’un money time étrange pour enfiler les 13 derniers points de son équipe, dont neuf lancers “offerts” par les Suns qui avaient décidé de gagner le match sur la ligne. Mais peu importe, on ne plante pas 134 points en trois matchs par hasard et l’ancien prospect de LSU ne se pose AUCUNE question depuis dix jours. Résultat des courses ? Un record de précocité qu’on ne peut lui enlever, et son nom cité auprès d’autres plutôt pimpants :

Cam Thomas est donc devenu ce soir le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA avec 3 matchs de suite à 40 points minimum. Devant Kobe, LeBron et compagnie. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2023



Kyrie Irving est parti à Dallas, Kevin Durant ne reviendra pas avant deux bonnes semaines au moins, Ben Simmons est dans le BTP et Spencer Diwniddie n’a pas encore sa vignette ? Aucun problème, Cam Thomas gère la boutique avec brio. 44 points face aux Wizards, 47 contre les Clippers et 43 face aux Suns ? La défense des Bulls peut déjà se préparer à l’invasion jeudi soir.