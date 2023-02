Cette nuit c’était la fête à Phoenix. Rien à voir avec le Superbowl ni avec notre rédacteur en chef qui passe en ce moment même une soirée dans une ferme de l’Arizona, ici on parle plutôt de basket et d’une nouvelle victoire des Suns.

Nouvelle victoire des Suns – face aux Nets – et une triple bonne nouvelle. 1) Deandre Ayton a été monstrueux dans la raquette (35 points et 14 rebonds à 14/18 au tir), 2) Devin Booker a fait son retour après un mois et demi d’absence et 3) Chris Paul a donc passé la barre symbolique des 2500 interceptions en carrière, ça commence à faire pas mal de braquos.

Chris Paul vient de réaliser sa 2500eme interception. Il devrait dépasser Michael Jordan d’ici la fin de saison et entrer sur le podium des meilleurs voleurs de ballons de l’histoire. pic.twitter.com/aXFLU68Clj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2023



Une interception à valider pour atteindre ce cap, cinq au total ce soir, et voilà donc CP3 à dix petites unités seulement d’un certain Michael Jordan et de sa troisième place, un rang qu’il devrait logiquement atteindre d’ici trois ou quatre matchs environ, après avoir atteint il y a peu le podium des meilleurs passeurs de l’histoire, car, oui, Chris Paul n’a peut-être remporté de bague mais le CV de Chris Paul met la misère à 95% des CV de la planète basket.

Ça va mieux à Phoenix, grâce à une neuvième victoire en onze matchs obtenue à la faveur d’un roster enfin au complet. La suite ? Préchauffer en vue des Playoffs pour éviter une déroute en mai, mais ça c’est encore une autre histoire.