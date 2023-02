On s’en doutait fort, et il y a quelques heures Jacque Vaughn a officialisé la chose : Kevin Durant ne participera pas au All-Star Game 2023. Aucun risque ne sera pris côté Nets et Cam Thomas devra donc continuer à envoyer des cartons tous les soirs pendant au moins deux semaines.

Décidément, le All-Star Game et Kevin Durant c’est une grande histoire de désamour. Car si l’on a appris ce soir que KD manquerait la sauterie du 19 février, sachez que ce sera donc la quatrième édition consécutive loupée par le Snake, ça commence à faire. Saison blanche en 2020, blessé en 2021, blessé en 2022 et donc blessé au genou en 2022 ? Il semblerait donc que Durant aime février au moins autant que Chris Paul aime le mois de juin.

On se retrouve vers le 22 février avec une update sur Kevin Durant. Ça fera 15 jours de repos en plus, we good. https://t.co/7g2RBSGbEl — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2023



Pendant que Cam Thomas enchaine les cartons compte tenu du départ de Kyrie Irving et de l’absence de KD, il va donc falloir être patient côte Nets, l’occasion peut-être pour le revenant Spencer Dinwiddie d’acquérir de la confiance et des responsabilités encore plus vite, et l’autre question qui nous taraude tous à 3h28 du matin est donc de savoir qui remplacera Kev dans le starting five du All-Star Game (ding dong Joel Embiid), et qui le remplacera tout court dans la sélection de l’Est (Siakam ? Allen ? Porzingis ? Banchero ?).

Aucun risque donc et c’est bien logique, mais espérons tout de même qu’au retour de KD ce n’est pas pour la onzième place que lutteront les Nets, faudrait pas non plus se retrouver avec une demande de trade sur les bras en plein mois de mars. Oh ça va, on taquine.