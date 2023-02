Andre Drummond n’est pas un mauvais joueur de basket, car sinon Andre Drummond jouerait à Pouilly sur Jouasse et pas aux Chicago Bulls. Mais disons que quand Andre Drummond, pivot un peu rustre, se saisit de la balle tel un meneur de jeu, on respire toujours un grand coup.

Il fait partie de nos chouchous, car il se passe toujours quelque chose lorsqu’il est sur le terrain. Andre Drummond a beau être l’un des meilleurs rebondeurs de sa génération, un double All-Star et une rotation toujours honnête en 2023, il n’empêche que balle en main il possède la grâce d’un mammouth gambadant dans une micro-crèche. La dernière preuve de son talent ? Cette contre-attaque cette nuit à Memphis, initiée par lui-même après une belle interception et terminée… de la manière la plus Drummondesque qui soit, appréciez plutôt ce génie :

😭😭😭😭😭 le Shaqtin de l’année Eurostep + AIRBALL sur un layup. Andre Drummond, la légende.pic.twitter.com/SedvQvYMiF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2023



La grâce du mammouth on vous dit, et le toucher d’un ours muni de moufles. Un bonheur pour les yeux, et on se rappelle d’ailleurs que l’air de Memphis semble faire des siennes dans les sinus de Dede car c’est déjà dans le Tennessee qu’il nous avait offert l’un de ses plus beaux exploits il y a quelques années :

Si Drummond jouait chaque soir à Memphis il réinventerait ce sport je jure pic.twitter.com/sDtKkqJiSH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2023



Voilà, c’est tout. On est là, on attend tous le record – ou pas – de LeBron James, et Andre Drummond nous offre donc ce genre de pépites. Est-ce que ce ne serait pas pour ce genre d’actions, finalement, qu’on aime tant la NBA ? La réponse est dans la question.