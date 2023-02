Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Rumeur du jour bonjour : les Lakers pourraient récupérer Mike Conley et Malik Beasley en échange de Russell Westbrook et de picks de Draft.

À peine arrivé à San Antonio, Dewayne Dedmon devrait être libéré de son contrat. Le vétéran pourra ainsi rejoindre une équipe qui vise les Playoffs.

À défaut d’être All-Star, Draymond Green sera à Salt Lake City pour le All-Star Week-end. Le bulldog des Warriors a été invité par TNT, au même titre que Candace Parker.