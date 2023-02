Devenu officiel hier soir, le transfert de Kyrie Irving à Dallas est désormais définitif. Pour le coach des Nets, Jacque Vaughn, rien ne sert d’avoir du ressentiment pour son désormais ancien meneur. Au contraire, puisque le technicien de Brooklyn souhaite le meilleur à Uncle Drew. Ça nous ferait presque chialer tout ça.

Une aventure très vallonnée que celle de Kyrie Irving chez les Nets. Qui laisse malgré tout un goût positif dans l’esprit de Jacques Vaughn. Le meneur s’en est allé sans titre, et avec des gros déboires extra-sportifs en tête dans le souvenir qu’il laissera. Pourtant, le coach des Nets a apprécié avoir sous ses ordres le dénommé Kai. Et le dit sans arrière pensée après la défaite des siens chez les Clippers, dans des propos recueillis par ESPN.

“J’ai aimé le coacher. Je veux qu’il réussisse. C’est aussi simple que cela pour moi. Nous avons eu quelques hauts et bas durant le chemin parcouru ensemble. Je l’ai aussi vu inscrire 60 points. Je l’ai aussi vu amener ses enfants dans le vestiaire Je l’ai aussi vu devenir un meilleur être et un meilleur coéquipier que quand je l’ai rencontré pour la première fois. Donc pour moi, je regarderai toujours le positif des gens et leur souhaiterai le meilleur. Et je veux qu’il réussisse. Il n’est plus avec nous, mais j’ai aimé cette période” – Jacque Vaughn