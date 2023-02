A quelques heures de détrôner Kareem Abdul-Jabbar au sommet du classement des meilleurs scoreurs de l’histoire de la NBA, LeBron James s’est confié sur sa relation avec la légende des Lakers. Ces derniers ne se sont pas toujours appréciés, et on se souvient que Kareem en particulier avait lancé plusieurs attaques directes au King pendant la période COVID.

36 points séparent aujourd’hui LeBron James de Kareem Abdul-Jabbar, et d’un record qui pourrait être battu dès ce soir contre OKC. Et à la seconde ou l’enfant d’Akron dépassera la barre symbolique des 38 287 unitées, les caméras se tourneront évidemment vers le second. KAJ sera-t-il heureux pour son successeur, ou bien… piqué à l’idée que LeBron en personne détrône son record ?

En tout cas, la question aurait eu le mérite de se poser il y a quelques années. En effet,Le Capitaine a entretenu plus d’un différend avec LeBron James par le passé. Ce premier lui avait par exemple reproché une certaine puérilité qui déteindrait sur son héritage, comme ses danses sur le banc par exemple (“GOATS don’t dance”) ou bien son meme maladroit sur les réseaux sociaux, avec lequel LeBron comparait le COVID à un rhume. Le Hall of Famer s’était d’ailleurs exprimé à ce sujet à l’époque :

KAJ s’était exprimé sur le sujet au cours d’une interview avec le journaliste Dan Woike du L.A Times. A la parution de l’entretien, ce dernier avait reçu de nombreuses critiques et est depuis revenu sur ses propos, en exprimant son regret et soulignant sa “profonde admiration” pour le King.

Today a reporter asked me a question about Lebron James and I regret my off-handed response which has been blown out of proportion. For years I’ve expressed my deep admiration and respect for LeBron as a community leader and athlete. That hasn’t changed and never will. –@kaj33 https://t.co/QEWed5YovX

— Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) April 4, 2022