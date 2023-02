C’est la question qui brûle toutes les lèvres en ce moment en NBA : quand LeBron James deviendra-t-il le meilleur scoreur de tous les temps ? D’après nos calculs hautement scientifiques ce devrait être ce soir face au Thunder ou jeudi face aux Bucks, et tout ce qu’on sait c’est qu’on sera devant l’écran pour vivre l’histoire avec un grand H, un grand L, un grand B et un grand J.

Le rendez-vous est pris la nuit prochaine, à 4h du matin. Lakers – Thunder, le 12è de l’Ouest contre le 13è, deux équipes quasiment au même bilan mais l’une d’entre elles qui aspire pourtant beaucoup mieux. LeBron James ? Il lui manque donc 36 points pour atteindre le fameux total de 38 387, record détenu depuis 1984 par l’inusable Kareem Abdul-Jabbar. 36 points, un total atteint à sept reprises par LeBron lors des seize derniers matchs et dix fois en tout cette saison. Le Thunder ? 116 points encaissés en moyenne, pas la meilleure porte blindée du village donc (20è défense de la Ligue), et ça commence à faire pas mal d’indices sur la potentialité d’un record qui tomberait demain au petit matin heure de Chartres.

La NBA a ses livres d’histoire qui possèdent eux-mêmes des passages en gras, et ce soir c’en est un immense qui pourrait s’écrire, de ceux dont on se félicite de les avoir vu en direct. LeBron James ? On le voit jouer tous les soirs ou presque depuis presque vingt ans, et ce soir, peut-être, ce sont ces deux décennies de domination qui nous péteront à la gueule, sur un lay-up, un shoot du parking ou un windmill en contre-attaque. Bref, soyez là, nous en tout cas on le sera.