Alors que LeBron James s’apprête à devenir le meilleur marqueur de tous les temps (il n’est qu’à 36 points du record), retour sur le jour où le King a dépassé Michael Jordan à la quatrième place du classement, et relancé par la même occasion le débat autour du statut de GOAT.

Nous ne sommes plus qu’à 36 points de vivre un moment d’Histoire, celui où LeBron James deviendra le meilleur scoreur de toute l’histoire de la NBA. Peut-être le record ultime pour le King, qui aura tout gagné durant son immense carrière. Nous ne sommes pas là pour revenir sur sa legacy et ses accomplissements – le papier serait beaucoup trop long – mais pour vous raconter le jour où le gamin d’Akron a dépassé une autre légende, Michael Jordan, au classement des meilleurs marqueurs all-time. Allez, on embarque dans la machine à remonter le temps (on part pas très loin en vrai, mais c’est stylé d’écrire ça), et direction le Staples Center de Los Angeles.

Nous sommes le 6 mars 2019 et les Los Angeles Lakers reçoivent les Denver Nuggets, deux équipes en course pour une place en Playoffs. Car oui, finies les années de galères pour les Angelinos, qui ont retrouvé de la compétitivité immédiate en attirant LeBron James à l’intersaison. Arrivé seul, le King (qui sera rejoint par Anthony Davis l’été qui suit), a la lourde tâche de ramener les Lakers au sommet, trois ans après le départ à la retraite de Kobe Bryant. Mais cette saison est plus compliquée que prévue pour les Purple and Gold, qui n’arrivent à trouver le bon rythme. La mayonnaise ne prend pas entre LeBron et ses nouveaux coéquipiers, les Lakers pointent à ce moment là à la dixième place de la Conférence Ouest et viennent d’enchaîner trois défaites de suite.

En face, une équipe des Nuggets déjà ambitieuse avec dans ses rangs un Mason Plumlee Nikola Jokic en pleine émergence. LeBron James n’est qu’à 13 points du total de Michael Jordan, l’occasion pour le Kid from Akron de sortir une grosse perf, de faire gagner les Lakers et de lancer une série de victoires ?

Une rencontre déséquilibrée sur le papier, avec pas mal d’absents côté Los Angeles (Kyle Kuzma et Lonzo Ball étaient blessés notamment), et qui verra Denver prendre un avantage considérable dès l’entre-deux. Mais pendant ce temps là, LeBron a un record à battre et il n’en est pas loin. 1, 2, 3, 4 paniers le rapprochent très rapidement et dans le second quart-temps, à 5 minutes 38 de la mi-temps, le King inscrit le shoot tant attendu. Positionné en tête de raquette, James enroule son défenseur (qui n’est autre que Nikola Jokic) et attaque le cercle. Sur un panier main gauche, et avec la faute provoquée, LeBron dépasse enfin MJ. Avec 32 294 points, The Chosen One est officiellement le quatrième meilleur scoreur de tous les temps.

Legendary bucket. LeBron moves past Michael Jordan on the NBA’s all-time scoring list 👏 pic.twitter.com/p36Xhi1ci7 — SportsCenter (@SportsCenter) March 7, 2019

Les Nuggets profitent de la faute commise pour prendre un temps-mort et ainsi permettre à LeBron de prendre un bain de foule, car c’est toute la planète NBA qui congratule sa superstar. James avait évidemment coché cette date dans son calendrier, mais a mis du temps à s’en rendre compte et à réaliser.

“Je ne sais pas comment je vais réagir dans l’instant, évidemment, mais je pense qu’un jour je pourrai l’apprécier, en me remémorant d’où je viens et en sachant que c’est tellement plus important que moi. Les enfants me considèrent comme un modèle, et quand j’étais moi-même enfant, j’avais besoin d’inspiration, et MJ était cette inspiration pour moi… Parfois, je n’ai pas du tout conscience d’être où j’en suis, de faire le sport que j’aime et d’être associé à certains des plus grands joueurs de tous les temps, et bien entendu, MJ est au-dessus de tout le monde, donc c’est assez unique.”

Le monde du basket célèbre son roi. Magic Johnson, Kevin Love, Dwyane Wade ou encore Chris Paul, tous sont unanimes.

Congratulations to @KingJames for passing Michael Jordan’s 32,292 points to become fourth leading scorer of all-time! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) March 7, 2019 Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par dwyanewade (@dwyanewade)

Sans cesse comparé à MJ depuis sa draft en 2003, LeBron James est le premier autre nom qui vient en tête à tous quand on évoque le sujet du “Meilleur basketteur de tous les temps”. Avec ce nouveau milestone de franchi début mars 2019, LeBron James relançait alors l’inévitable débat du GOAT.

S’il a un peu plus tard dépassé Kobe Bryant et Karl Malone, le King s’apprête aujourd’hui à atteindre un nouveau sommet, peut-être le plus beau. L’accomplissement définitif qui met fin au débat ? Pour ça, on vous laisse en discuter.

