Le futur Hall of Famer et quatre fois défenseur de l’année Dwight Howard connaît une énorme popularité à Taïwan. A l’occasion du All-Star game local, le 28 février prochain, le pivot a récolté le plus grand nombre de votes et sera donc capitaine d’équipe. Et à la surprise générale, il participera également… au concours à 3-points !

Dwight Howard à bien évolué depuis sa dernière apparition en maillot pourpre et or. Depuis novembre dernier, Superman évolue dans le championnat taïwanais, pour les Taoyuan Leopards. La “T1 League” n’a été fondée que depuis 2 ans, mais Howard a largement contribué à la populariser cette année. Pour son premier match sous le maillot des Leopards, le big man enregistrait d’ailleurs un quasi-quadruple-double, avec 38 points, 25 rebonds, 9 passes et 9 contres !

Dwight Howard est une véritable star dans le pays asiatique. Tant dans le fond, avec une ligne statistique à 23 points et 13 rebonds de moyenne, que dans la forme. Bien souvent, le pivot sert même de bête de foire au public taiwanais, et engage de vives réactions face à ses adversaires. En contrepartie, D12 jouit d’une très grande popularité, qui lui a donc valu d’avoir le plus de votes à l’occasion du All-Star Game taiwanais et ainsi d’être élu capitaine d’équipe de la Team Infinity. Howard a tenu à remercier ses fans sur les réseaux sociaux :

Si son élection en tant que All-Star n’a surpris personne, sa participation au concours à 3-points à quant à elle attiré l’attention de plus d’un observateur. Dans la grande ligue, Dwight Howard n’était pas réputé pour être un sniper de loin : seulement 22 tirs rentrés à cette distance en 18 saisons, pour un pourcentage total à 21,4%. Mais ce n’est pas ce pourcentage giga lol qui décourage le multiple Défenseur de l’Année qui, à 37 ans, se dit prêt pour de nouveaux défis.

« Je suis impatient. Comme je l’ai toujours dis, le travail paye toujours […] on ne doit pas avoir peur de sortir des sentiers battus et essayer quelque chose de différent dans la vie. » – Dwight Howard

Incroyable sage qu’est devenu Dwight Howard, reste à savoir s’il réussira à devenir un incroyable Steph Curry. Et on a très hâte de découvrir les images.