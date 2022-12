Deux jours qu’on y pense, deux jours que ça nous tracasse, deux jours qu’on ne fait que voir et revoir ces images. Celles de Dwight Howard maltraité comme un enfant par un groupe d’ados, dans un championnat qui commence à nous intriguer de plus en plus.

Est-ce le fait de voir Dwight Howard réduit à l’état de miette face à une adversité d’une autre… galaxie qui nous chose ? Ou peut-être est-ce le fait que le géant canadien d’origine indienne Sim Bhullar (2m26) ne soit même pas… le plus grand joueur sur le terrain ? En tout cas il y a quelque chose de cartoonesque dans ces images, ce beef entre Dwight Howard d’un côté et Bhullar et Samuel Deguara de l’autre, géant maltais de 2m31, car absolument rien ne va dans cette histoire.

DWIGHT HOWARD vs 7’5″ SIM BHULLAR SIM after the win: “For me, I really don’t care who I play against. It is what it is, which is basketball. I never back down from anybody on the court. It’s just another matchup for me.”pic.twitter.com/jO2Xsc3Emi — Ballislife.com (@Ballislife) December 20, 2022

De toute façon, rien ne va dans le départ de Dwight Howard à Taïwan. D’une part parce que son talent est encore là et que ça mérite autre chose qu’un championnat exotique, dans le sens noble du terme, et d’autre part car depuis son arrivée en T1 League, D-12 est tellement déifié par la fanbase locale qu’il semble en avoir perdu la raison. Résultat ? Quand on lui présente un adversaire qui n’est pas sans rappeler Bactérie dans l’un des tous premiers tomes de Dragon Ball, Dwight oublie qu’il est un basketteur et préfère jouer les fanfarons et en arrive à perdre son duel face au géant. Et à perdre le match, comme 90% des rencontres qu’il a disputé depuis son arrivée en Asie mais peu importe, les gens portent son maillot en tribunes.

Une expérience un peu extraterrestre, du Bowie sur un parquet, du Jean-Paul Gaultier en sneakers et marcels, bref du basket sans vraiment être du basket. On vous laisse juge de ces images, ici on trouve ça marrant mais vraiment sans plus, parce qu’on préférerait voir jouer Dwight Howard au basket, le vrai.