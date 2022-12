Parmi les équipes qui pourraient être actives jusqu’à la trade deadline, le Magic a semble-t-il une carte intéressante à jouer. Pourquoi ? Car 1) la colonne vertébrale prend forme et a belle allure et 2) la franchise floridienne a de bons produits à mettre dans la balance.

Le temps passe si vite.

Mo Bamba a déjà 24 ans.

Qu’il semble déjà loin ce temps où le Magic comptait pour exister sur son duo de freaks composé de… Jonathan Isaac et Mo Bamba. Aujourd’hui on ne sait même plus à quoi ressemble Jonat’, il faut demander à l’infirmière, et Mo Bamba n’a pas joué bien plus et ne cesse de repousser l’échéance de sa supposée domination. De belles bribes la saison passée, quasiment un double-double et deux contres de moyenne, mais les faits sont là : Mo Bamba stagne et, pire (pour lui, pas pour le Magic), Orlando a vu arriver depuis deux ans des phénomènes à même, pour de vrai cette fois-ci, de porter la franchise à court/moyen terme. On parle évidemment de Paolo Banchero, mais également de Franz Wagner, Jalen Suggs et Bol Bol, vent de fraîcheur bienvenu non loin de Disney.

Mo Bamba ? Oh il y a bien eu quelques respirations cette saison, face aux Raptors, à Houston ou aux Pacers, mais globalement on sent le grand intérieur un peu dépassé par la nouvelle génération, ouais, on est à deux doigts de lui coller une étiquette de vieux. La suite donc ? Elle nous est teasée par l’ami Jake Fisher pour Yahoo Sports, Jacques Ficheur nous apprenant que, selon ses sources, le Magic serait enclin à bazarder son pivot contre un premier tour de draft.

The Orlando Magic are seeking a first-round pick for Mo Bamba, per @JakeLFischer pic.twitter.com/od2UfcAB3l — NBACentral (@TheNBACentral) December 21, 2022



Douche froide pour Mohamed Fakaba Bamba, qui ne serait donc plus vraiment dans les plans de la franchise de Mickey, qui fait donc sa Leonardo Di Caprio de NBA en se débarrassant de ses dulcinées dès qu’elles ont dépassé la date de péremption. Pas très classe, mais pour employer à nouveau des termes basket, disons que 4 ans et demi après sa draft le n°6 de la cuvée 2018 semble avoir assez tourmenté ses dirigeants.

Mo Bamba, mais aussi Gary Harris ou R.J. Hampton et l’inamovible Terrence Ross, voici autant de noms qui pourraient être amenés à bouger dans les prochaines semaines. Et pour le premier de la liste ça commence à ressembler à un acte manqué.