Incroyable sensation à la vue des chiffres du premier match de Dwight Howard, hier à Taiwan. Incroyable sensation puis, forcément, on a regardé le résumé du match entre les Taoyuan Leopards et New Taipei CTBC DEA. Beaucoup de lettres, et beaucoup de choses à dire.

38 points, 25 rebonds, 9 passes, 9 contres. Wilt Chamberlain en 2022. Des chiffres ahurissants évidemment. Alors. Attention. Loin de nous l’idée de minimiser l’impact de Dwight Howard dans sa nouvelle équipe et plus généralement dans sa nouvelle ligue. On a vu des tribunes remplies de maillots du Magic ou des… Pelicans, on a vu à peu près autant d’appareils photo que de bras et de jambes. Et puis merde, 38/25/9/9 quoi.

NBA 2K23 version string léopard.

Après visionnage ? Ok, la hype est folle et voir Dwight se muer au milieu de physiques un peu plus… friables a quelque chose d’un autre univers. Mais en s’y penchant un peu plus (ouais, en regardant les images quoi), on se rend compte… qu’on est loin de Game 6 Giannis, qu’on est loin de Curry 2016, qu’on est loin de FIBA Melo. 14/32 au tir, des séquences assez rudes à regarder, Dwight qui remonte la balle, qui dribble 17 secondes et qui prend une croûte à 3-points sous les regards excités de la foule et avec des faux bruits d’ambiance dans le début de la vidéo. D’un autre univers on vous dit.

Au final ? Une remontada et une victoire de Dwight Howard après un contre de ce dernier au buzzer du temps réglementaire, mais un match qui semblait plus proche d’une représentation de cirque que d’un match de basket. Peut-être parce que D-12 est (était ?) un incroyable joueur mais également un clown, en espérant, surtout, qu’il ne devienne pas un clown… triste.