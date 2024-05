les deux matchs de la nuit ont donné lieu à deux bons blow-outs. Boston se qualifie comme prévu face au Heat, et les Mavs ont frappé un grand coup en gagnant à Los Angeles pour mener 3-2 dans la série. On enchaine, on résume !

Les résultats de la nuit

Celtics – Heat : 118-84 (les stats)

– Heat : 118-84 (les stats) Clippers – Mavericks : 93-123 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Le Français de la nuit

Pas de Français cette nuit sur les parquets de NBA

Le highlight de la nuit

The steal.

The handle.

The finish. 🤯 https://t.co/1LYiVcxU8A pic.twitter.com/I9thMBwBtF

— NBA (@NBA) May 2, 2024

Le point TTFL

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Round #01 | Pick #12

📊 Moyenne des joueurs TTFL de la nuit : 18.48 pts#NBA pic.twitter.com/OuNp2Re0ie

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) May 2, 2024

Le bracket des Playoffs

Le programme de la nuit prochaine :