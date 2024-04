Deuxième soirée de Playoffs dans le rétro, huit matchs en deux jours dans le museau. Les huit équipes ont gagné à domicile et ont ravi leur public, et cette deuxième soirée n’a d’ailleurs pas été avare en blow-outs. Nous on vous envoie le résumé de cette nuit n°2 et on file ronfler une heure… ou deux !

Les résultats de la nuit :

Ce qu’il faut retenir :

Les Français de la nuit :

Ousmane Dieng n’est pas entré en jeu face aux Pelicans mais il était sur le banc et en tenue, c’est déjà ça

Le highlight de la nuit

Ça c’est de l’action qui actionne. pic.twitter.com/OIy7LA3s3J

Le point TTFL du matin :

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Round #01 | Pick #02

📊 Moyenne des joueurs TTFL de la nuit : 27.15 pts#NBA pic.twitter.com/RHIFnqrKei

Le bracket des Playoffs

Le programme de la nuit prochaine :