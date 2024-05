Deux matchs, deux victoires à l’extérieur, et deux séries qui déménagent à 1-1. Envoyez le résumé de la nuit en NBA !

Les résultats de la nuit

Celtics – Cavs : 94-118 (les stats)

: 94-118 (les stats) Thunder – Mavericks : 110-119 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit

This OKC play to beat the 1Q buzzer on #PhantomCam. 📸😍 https://t.co/nDrn68Tfge pic.twitter.com/RFbFLDhPYo

— NBA (@NBA) May 10, 2024

Le point TTFL

à venir, comme la crise à Boston

Le bracket des Playoffs

Le programme de la nuit prochaine :