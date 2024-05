Après une victoire essentielle des Cavs à Boston un peu plus tôt dans la soirée, les Mavericks étaient dans la même situation et se devaient d’aller faire douter le Thunder. Mission accomplie, la série est à 1-1 et s’annonce incroyable !

On l’avait clairement prédit, et c’est donc clairement ce qu’il se passe : cette série de Playoffs est bien partie pour devenir un véritable classique. Victorieux au Game 1, les hommes du Coach de l’année Mark Daigneault n’ont cette fois-ci pas réussi à prendre le meilleur sur une équipe de Dallas qui a pu compter sur des renforts inhabituels, en tout cas imprévus à ce niveau-là de compétition. On parle d’un Tim Hardaway Jr. précis en deuxième mi-temps, et – surtout – d’un PJ Washington intraitable et incroyable avec 29 points et 11 rebonds à 7/11 du parking. Kyrie Irving s’est mué en chef d’orchestre (11 passes décisives), Luka Doncic avait été infernal en tout début de match et a fini sa partie sur les rotules mais avec une victoire et un 29/10/7, ça aide à récupérér.

Côté Thunder Shai Gilgesous-Alexander a été une fois de plus à son niveau, celui d’un MVP ou pas loin, mais cette fois-ci Jalen Williams n’a pas été le tueur habituel au dernier quart-temps. Lulu Dort a fait le job en défense sur Luka, Josh Giddey en a bavé, bref rien de bien nouveau mis à part cette défaite, qui ne précipite rien en matière de conclusions mais qui aura le mérite de mettre encore plus la lumière sur une série qui promet, allez on ose, sur une série qui PROMET.

Un match complet, abouti de la part des Mavs, et une série qui part à 1-1 à Dallas. La suite c’est pour samedi soir, et on a déjà tellement, tellement envie d’y être.