Après un Game 1 très tendu, passé à prendre la mesure de l’intensité demandée en Playoffs, le Thunder a desserré son frein à main et s’est remis à jouer comme il joue depuis le mois d’octobre. Spoiler, les Pels ne sont pas au niveau.

Ce Game 2 était parti pour être un duel de titans entre Jonas Valanciunas (auteur des 11 premiers points des Pels) et Chet Holmgren (15 points à 100% après 5 minutes). Une heure plus tard Chet Holmgren tutoyait les 30 pions et le grand Jonas avait la jaunisse. On ne va pas évidemment pas tomber sur ce brave Jojo, qui a fait ce qu’il pouvait et plutôt bien, et ce soir les fautifs à NOLA se nomment plutôt C.J. McCollum et Brandon Ingram, pas invisibles mais à des années lumière de ce que doivent être des leaders en Playoffs. Des Pels effacés en attaque car gnaqués à la gorge par les dowgs de Mark Daigneault, tous, et en attaque les vainqueurs de la Conférence Ouest se mettaient très vite en ordre de marche derrière les assauts du duo Shai Gilgeous-Alexander / Chet Holmgren, quasiment à 40 points à la mi-temps.

En deuxième mi-temps Luguentz Dort défend toujours plus fort, Chet Holmgren dissuade en défense autant qu’il performe en attaque, Jalen Williams s’y met à son tour et s’en va chercher la barre des 20 points, puis Shai Gilgeous-Alexander les 30, lui qui ferait passer un smoothie pour un porc-épic, on espère que vous captez l’image. Les chants MVP sont de sortie, le blow-out est validé et même Josh Giddey se met à rentrer des tirs extérieurs. Les Pels sont dépassés, pire, ils ne rentreront plus jamais vraiment dans le match, à tel point qu’on en vient à se lancer des débats intérieurs pour épicer un peu la nuit, pendant que les remplaçants sont envoyés terminer le match

Je peux pas dire Paycom Center.

Je sais c’est con, mais pour moi c’est la Chesapeake.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2024



Ce qui va épicer la nuit ce ne sera évidemment pas le retour de NOLA mais bien le shoot à 20 000 dollars réussi par un fan (comme au Game 1 !), et très vite on comprendra donc que le Thunder est au dessus, au moins sur ce match et très probablement sur la série mais, ça, on attendra quelques jours pour en être sûr. Solide. Très solide.