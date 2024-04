Dernière série à passer dans nos mains hexpertes : Thunder – Pelicans ! La meilleure équipe de l’Ouest cette saison face aux survivants du play-in, logiquement c’est du tout vu mais, attention, les Bayouzeux auront leur mot à dire. Envoyez les pronos !

Giovanni

Pas la série à laquelle je m’attendais, on prend et, finalement, je me dis que c’est très bien comme ça. Ce que je me dis aussi ? C’est que même sans Zion Williamson, les Pelicans ont quelque chose que le Thunder n’a pas : un semblant d’expérience des matchs à enjeu. Brandon Ingram, CJ McCollum et Jonas Valanciunas, même Nance, Herb Jones, Murphy ou ce fifrelin de Jose Alvarado, super relou à jouer en Playoffs ça. Les Pels ont l’expérience donc, et le Thunder a tout le reste, donc ça va – évidemment – passer quand même. Le trio Shai / Williams / Chet est effroyable bien qu’inexpérimenté à ce niveau, et à ce titre je laisse deux victoires à NOLA. Mais quand OKC va accélérer ce sera flippant, et suffisant pour passer sans “trop” d’encombres. Thunder 4, Pelicans 2.

Nico M

Premiers de l’Ouest en saison régulière, la jeune garde du Thunder va être sous les projecteurs des Playoffs pour la première fois. Il sera intéressant de voir comment Oklahoma City va gérer son nouveau statut sur la grande scène mais Shai Gilgeous-Alexander et ses copains ont montré beaucoup de maturité cette année, et je pense qu’ils vont se comporter en patron. L’absence de Zion Williamson va forcément faire mal aux Pels, qui devront se reposer en partie sur un Brandon Ingram qui revient à peine de blessure. Pas idéal faut bien l’avouer. Si la Nouvelle-Orléans possède de vrais soldats, ça va être trop court pour vraiment faire transpirer OKC dans cette série. Thunder 4, Pelicans 1.

Nico V

Je pense qu’il s’agit de la matchup la plus favorable au Thunder parmi les 4 équipes de l’Ouest initialement engagées au Play-in. Sans Zion Williamson, les Pelicans peuvent tout au plus prétendre à faire durer cette série, sur le papier. Attention néanmoins côté OKC : les Playoffs sont une découverte pour quasiment tout le groupe, il faut apprécier cette position de 1st seed presque inespérée et ne pas la laisser devenir le réel adversaire. Une pression que j’imagine importante pour la troupe de Mark Daigneault, et les Pelicans seront à ce titre un révélateur parfait : une équipe sans doute pas assez forte pour tenir le choc en cas d’application correcte des Éclairs, mais qui saura parfaitement s’engouffrer dans la moindre erreur. Pour moi, le Thunder passe, mais se fera un poil peur. Thunder 4, Pelicans 2.

Robin

Avec Zion Williamson, j’aurais peut-être tenté l’upset tant cette équipe des Pelicans a des aires de trouble-fête. Un effectif profond, talentueux, avec des longs bras de partout, cela aurait été un premier vrai gros test pour la jeunesse du Thunder. Sans lui en revanche, les armes offensives semblent manquer pour déranger le leader de la conférence sur sept matchs. Mais tout de même grâce à leur défense étouffante, ils pourraient contrarier les plans d’Oklahoma et notamment en début de série, le temps que Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams ne prennent la mesure de l’événement. New Orleans mènera 2-1 mais ça ne suffira pas … Thunder 4, Pelicans 2.

Céleste

Peut-être bien que j’aurais misé sur un upset si Zion n’avait pas subi une vilaine blessure au Play-in. Le fait est que l’ailier-fort des Pels n’attaquera probablement pas cette série avec les siens, et c’est le seul joueur calibre All-Star de son équipe (Brandon Ingram ayant tout du nazebroque). On va donc sobrement miser sur un 4-1 pour ce premier tour à l’Est, et un Jalen Williams qui va bien se régaler. Une victoire sans beaucoup de prestige pour le Thunder, qui devra attendre le tour suivant pour son premier vrai test donc. Comme le dit l’illustre Julien Vion, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.

Julien

Selon la loi de la nature, l’orage et le tonnerre ont raison du Pélican. Ça pourrait aussi être une fable de la fontaine. La conclusion peut être similaire, mais le prono paraît relativement safe. NOLA a perdu son frigo ambulant, et même si Herb Jones est toujours un joueur formidable à avoir dans l’effectif, tenir le rythme du premier de conf ne va pas être chose aisée. SGA va en plus avoir à cœur de prouver qu’il est capable de tout casser en Playoffs, tandis que le shoot de CJ McCollum sera aussi inconstant qu’un centre de Layvin Kurzawa. Thunder 4, Pelicans 1.

Alex T

Thunder – Pelicans : pas la série la plus simple à pronostiquer, même si l’absence de Zion Williamson nous facilite un peu la vie. NOLA ne sera pas un adversaire facile pour OKC. Il y a de l’expérience chez les Pels, une vraie profondeur d’effectif aussi et des talents niveau All-Stars pour mener la barque. En face, le Thunder redécouvre les duels au printemps et plusieurs de ses cadres (Holmgren, Williams, Giddey) vont jouer leurs premiers matchs en postseason. Pour autant, je ne vois pas d’upset à l’horizon. Shai va sortir une grosse série, OKC a les armes défensives pour limiter l’apport d’Ingram et McCollum, rendez-vous au second tour pour la jeunesse dorée du tonnerre. Thunder 4, Pelicans 2.

Clément

Bravo aux Flamants Roses qui ont validé leur qualification sans Zion face à des Kings qui étaient trop courts, ils ont gagné l’immense “privilège” de défier le Thunder, la meilleure équipe de l’Ouest, qui l’eut cru ? Quoi qu’il en soit, SGA, Chet, Jalen et les autres ne devraient pas laisser beaucoup de miettes aux Pelicans et sont meilleurs que leurs adversaires dans presque tous les compartiments du jeu, cela devrait être une promenade de santé face à NOLA et ses pépins physiques. Une belle mise en jambe pour OKC qui va sortir le balai et nettoyer tout ça. Thunder 4, Pelicans 0

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE