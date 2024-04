Dans le dernier match de ce play-in tournament 2024, les Pelicans recevaient les Kings avec comme carotte un premier tour de Playoffs face au Thunder. A domicile, NOLA a vaincu Sacramento et part donc en postseason !

Mérité, mérité, mérité ! Au vu des saisons respectives des deux franchises, on en reparlera, mais surtout au vu de ce match de play-in, puisque c’est plutôt le sujet ici. Un match globalement dominé tout du long par les Pels, après, allez, un quart-temps à se mettre en route. De’Aaron Fox et Domantas Sabonis étaient au four et au moulin dès l’entame, Willie Green avait décidé d’user des talents offensifs et physiques de Jonas Valanciunas, mais à partir du deuxième quart c’est tout le collectif et l’envie des locaux qui a pris le dessus sur un adversaire trop dépendant de son duo.

L’une des clés de ce match ? La pression exercée par la défense des Pelicans sur… De’Aaron Fox, assez efficace au scoring mais constamment pris en grippe par les dogs du Bayou. Jose Alvarado, car il est FAIT pour ce genre de match, Larry Nance et son abattage féroce, Naji Marshall et même Brandon Ingram, tous se sont succédés pour fatiguer le Renard de Sacto et c’est en début de quatrième quart qu’on a senti le vent tourner définitivement, après une nouvelle accélération de Valanciunas et les premiers signes de lassitude californienne. Au final un score bien trompeur au vu des efforts montrés car les Pels comptaient tout de même 20 points d’avance à 5 minutes de la fin, et une sortie par la petite porte pour les Kings, qui n’ont pas su se mettre en mode warrior pour ce match couperet et qui n’auront pas trouvé sur cette fin de saison d’alternative à l’absence de Malik Monk sur leur banc (et celle de Kevin Huerter, également).

Les Pels joueront le Thunder en Playoffs alors que les Kings vont très vite devoir se mettre en quête d’un avenir carré, à commencer par une Free Agency lors de laquelle il faudra penser à entourer un peu mieux les deux All-Stars de la franchise. Sur ce match en tout cas, et sur la saison, New Orleans mérite davantage sa place en Playoffs (six matchs face aux Kings cette saison, six victoires !), et on surveillera désormais le statut de Zion Willlamson, probablement absent pour toute la série face à OKC. Bonnes vacances les Kings, et bravo les Pels !