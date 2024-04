Le Thunder affrontera les Pelicans au premier tour des Playoffs !

On connaît enfin toutes les affiches des Playoffs ! Avec la victoire des Pelicans face aux Kings, le tableau de l’Ouest est désormais bouclé et NOLA rejoint le Thunder au premier tour.

Les Pelicans sont passés proches du vide mais c’est bien en Playoffs qu’iront les protégés de Willie Green et ce malgré l’absence de Zion Williamson. Le collectif des Pels a fait le taf et envoyé les Kings en vacances. Cancun et le soleil, NOLA ne visitera pas, au moins pour l’instant. Les volatiles vont plutôt prendre un billet première classe en direction de l’Oklahoma pour y défier le Thunder. Une destination un poil moins paradisiaque, surtout avec un candidat MVP (Shai) qui se repose tranquillement avant de cuisiner NOLA.

On peut déjà dire que Herb Jones, Jose Alvarado ou encore Trey Murphy vont avoir du boulot pour tenir défensivement SGA mais aussi le talentueux Jalen Williams. À l’intérieur, New Orleans ne pourra pas envoyer son char d’assaut Thanos pour enfoncer Chet Holmgren. La licorne du Thunder et sa capacité à s’écarter à 3-points vont être un sacré casse-tête pour les Pelicans, surtout pour un Jonas Valanciunas bien lourd et qui n’aime pas partir au large. Larry Nance Jr. sera sans doute mobilisé assez largement pour le marquer de près. Lu Dort va lui s’accrocher au short de Brandon Ingram de la première à la quarante-huitième minute, un duel qui aura son importance sur l’issue de la série.

Si NOLA compte plus d’expérience dans ses rangs, ne serait-ce qu’avec C.J. McCollum ou encore Jonas Valanciunas, le Thunder part néanmoins favori suite à sa splendide saison régulière. Cette saison, OKC a rencontré New Orleans à trois reprises pour deux victoires.