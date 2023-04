Course aux Playoffs : battu à Indiana, le Thunder gâche une cartouche

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Hornets – Bulls : 91-121

: 91-121 Pacers – Thunder : 121-117

– Thunder : 121-117 Sixers – Raptors : 117-110

– Raptors : 117-110 Wizards – Magic : 109-116

: 109-116 Celtics – Jazz : 122-114

– Jazz : 122-114 Nets – Hawks : 124-107

– Hawks : 124-107 Cavs – Knicks : 116-130

: 116-130 Rockets – Pistons : 121-115

– Pistons : 121-115 Grizzlies – Clippers : 108-94

– Clippers : 108-94 Wolves – Lakers : 111-123

: 111-123 Warriors – Spurs : 130-115

– Spurs : 130-115 Blazers – Kings : 114-138

: 114-138 Suns – Nuggets : 100-93

Les classements

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Lakers : c’est la belle affaire du jour ! En battant les Wolves, les Angelinos se sont emparés de la septième place et les rêves de Playoffs de L.A. deviennent de plus en plus réalistes. S’agit de ne pas gâcher dans les derniers matchs désormais. Et si les Purple and Gold allaient même chercher la sixième place ?

Mauvaise opération du jour – Thunder, Wolves : on a déjà parlé de Minnesota juste au-dessus donc on enchaine avec OKC, qui réussit la perf d’aller perdre à Indiana, pourtant privé de Tyrese Haliburton et Myles Turner. Dommage de se mettre en danger comme ça, surtout que Dallas peut égaliser demain en gagnant à Miami.

Les affiches de la nuit prochaine

1h30 : Heat – Mavs

2h30 : Pelicans – Clippers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Heat, Hawks, Raptors ou Bulls

Celtics – Heat ou Hawks

Sixers – Nets

Cavs – Knicks

Play-in tournament : Heat – Hawks et Raptors – Bulls

Nuggets – Lakers, Pelicans, Wolves ou Thunder

Grizzlies – Lakers ou Pelicans

Kings – Warriors

Suns – Clippers

Play-in tournament : Lakers – Pelicans et Wolves – Thunder