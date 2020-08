La course aux Playoffs : les Grizzlies plus que jamais sous la menace de… tout le monde, la NBA est en passe de réussir son coup

Nouveau délire cette saison pour la NBA, et en même temps la pauvre a fait comme elle pouvait. Huit matchs par franchise afin de se placer ou non pour le sprint final, et nous on fait le point, chaque matin, sur qui a assuré et qui a chié dans la colle, sur qui devra se retrousser les manches et qui dort sur un matelas épais. Let’s go ? Let’s go.

Les classements après les matchs de la nuit

Bonne opération du jour – Raptors, Nuggets et Sixers : honneur au champion, on commence avec des Raptors qui ont magnifiquement bien géré l’obstacle Heat et ainsi confirmé leur tranquille deuxième place. Les Nuggets en ont bavé face au Thunder mais ont également assuré un peu plus leur place sur le podium alors que les Sixers ont eu besoin d’un gros Embiid et surtout d’un Shake Milton bien clutch pour maintenir la pression sur les Pacers.

Mauvaise opération du jour – Heat, Grizzlies et Jazz : mauvais bail pour le Heat qui a pris de plein fouet la foudre VanVleet, alors que les Grizzlies sont plus que jamais sous la menace des Blazers, c’est la NBA toute entière qui se frotte les mains puisque personne ne veut apparemment voir Memphis en Playoffs cette année. Mauvaise soirée également pour le Jazz qui panse ce matin ses plaies suite au passage de l’ouragan AD, et ça part clairement sur une nouvelle fessée face aux Rockets au premier tour des Playoffs, on ne change pas une équipe qui perd.

Les affiches du soir

Bucks – Nets

Kings – Mavs

Clippers – Suns

Pacers – Magic

Heat – Celtics

Blazers – Rockets

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Nets

Raptors – Magic

Celtics – Sixers

Heat – Pacers