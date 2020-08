Le replay du live Heat-Raptors : alors on n’a que les trois derniers quart-temps, mais c’est toujours mieux que les trois premiers

Hier soir c’était la fête, c’était tellement la fête que Twitch a implosé au millionième visiteur. On a donc switché sur YouTube aussi vite que Kyle Lowry switche en défense, et voilà comment on se retrouve avec 1h30 de replay en bonne et due forme pour démarre ce mardi. Elle est pas belle la vie ?

Il arrivera bien un moment où la technologie devra se mettre au diapason de TrashTalk, et notamment de ce duo historique qui enflamme quelques unes de vois soirées depuis une demi-douzaine d’années. Hier soir il a donc fallu s’adapter à un monde qui ne va pas assez vite pour eux, et c’est finalement sur le réseau à la flèche rouge que l’on a pu vivre ensemble la démo de Fred VanVleet et le choke des joueurs d’Erik Spoelstra. Mode spoil activé, oups, mais dîtes-vous que si vous n’avez pas vu le match, la phrase du dessus ne compte pas, peut-être que c’était une fausse piste, peut-être bien que Kelly Olynyk a rentré un game winner, peut-être bien que Chris Boucher a cuisiné des magrets et peut-être bien du coup que Marc Gasol est redevenu gros.

On vous laisse donc dans l’expectative du résultat, car non les Raptors n’ont pas gagné 107-103, enfin peut-être, enfin vous verrez. Allez, bon replay !