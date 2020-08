La course aux Playoffs : on y est, on a nos 17 équipes qualifiées pour la postseason, elle est marrante cette phrase

Nouveau délire cette saison pour la NBA, et en même temps la pauvre a fait comme elle pouvait. Huit matchs par franchise afin de se placer ou non pour le sprint final, et nous on fait le point, chaque matin, sur qui a assuré et qui a chié dans la colle, sur qui devra se retrousser les manches et qui dort sur un matelas épais. Let’s go ? Let’s go.

Les classements après les matchs de la nuit

Bonne opération du jour – Grizzlies et Blazers : on va pas chipoter 100 ans, d’autant plus que le site nommé TrashTalk.co est plein d’informations croustillantes envoyées tout au long de la nuit, mais la bonne opération du jour est évidemment à mettre à l’actif des Blazers et des Grizzlies qui récupèrent sur le fil la huitième et la neuvième place à l’Ouest, synonymes de play-in tournament samedi soir.

Mauvaise opération du jour – Spurs et Suns : on va pas chipoter 100 ans, d’autant plus que le site nommé TrashTalk.co est plein d’informations croustillantes envoyées tout au long de la nuit, mais la mauvaise opération du jour est évidemment à mettre à l’inactif des Spurs et des Suns qui échouent sur le fil à récupérer la huitième et la neuvième place à l’Ouest, synonymes de play-in tournament samedi soir.

Les affiches du soir

Raptors – Nuggets

Pacers – Heat

Clippers – Thunder

Rockets – Sixers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Magic

Raptors – Nets

Celtics – Sixers

Heat – Pacers