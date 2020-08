NBA Top 10 du jour : si vous vous posiez la question, oui Jabari Parker joue encore au basket

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Envoyez la dose quotidienne de bonheur, ça passe toujours entre deux biscottes.

Numéro 2 de la Draft 2014, Jabari Parker était perçu il y a quelques années comme l’un des futurs grands de la NBA. Aujourd’hui, il joue avec l’équipe C des Kings et fait le spectacle dans des matchs qui comptent pour du beurre. Bonjour la chute. Au moins, il pourra se consoler en voyant le Top 10 du jour, puisqu’on le retrouve à deux reprises avec des tomars bien sales. D’une manière générale, ce Top 10, c’est un peu le Top des joueurs qui chauffent habituellement le banc. Certes y’a du Dame D.O.L.L.A. du logo et du Devin Booker tout en haut, mais quand vous avez Jarrell Brantley qui squatte la deuxième place grâce à son poster sur Luka Samanic, disons qu’on a tout compris.

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir 19h30 pour manger encore plus sale. Quel mois d’août bon sang, quel mois d’août.