Shaqtin’ A Fool, Saison 2019-20 Vol. 21 : Damian Lillard doit 2 points à Tobias Harris, on comprend mieux maintenant

Qui dit vendredi dit poisson pané à la cantine mais dit aussi et surtout Shaqtin’A Fool. Nouvelle édition aujourd’hui du bêtisier préféré de ton bêtisier préféré, avec une fois de plus de quoi se taper la tronche par terre au moins jusqu’à vendredi prochain. Et mercé gros Shaq, on ne te le dira jamais assez.

Et on commence avec Quinn Cook qui n’a pas beaucoup brillé dans la bulle mais qui s’est tout de même offert une présence remarquée dans le zapping de la semaine avec ce contre par la planche façon réveil trop brusque dans une mezzanine quand on se tape la tête au plafond. Client suivant, Jrue Holiday avait tellement pris l’habitude de voir Zion Williamson conservé sur le banc qu’il a décidé de commencer à faire des passes dans les tribunes pour essayer de trouver du soutien quelque part. Le troisième candidat s’appelle Damian Lillard. Comme si ses tirs du logo ne suffisaient pas, il a décidé de s’aider de ses adversaires pour faire grimper son compteur de points. Merci donc à Tobias Harris pour le coup de pouce, Dame D.O.L.L.A. s’arrêtera à 51 points ce soir-là. Pour finir, c’est la session Benny Hill de la semaine qui nous est proposée par les Bucks avec le petit coup de main des Wizards. Quand personne ne veut de la balle, ça donne une séquence marrante mais ce n’est pas plus mal si personne n’a payé de sa poche pour assister à ce pauvre spectacle.

Voilà pour les All-Stars du lol pour cette nouvelle semaine au sein de la bulle. Ici ? Impossible de ne pas voter pour la dernière séquence complètement WTF des leaders de la Conférence Est. Quand Giannis n’est pas là parce qu’il vient de taper un coup de boule à Moe Wagner, c’est tout de suite plus compliqué de pratiquer du basketball de qualité apparemment.