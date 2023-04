À quelques jours de la fin de la saison régulière, la NBA s’est scindée en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs, on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont clairement tournées vers la Draft, d’autant plus en cette année qui devrait couronner Victor Wembanyama du statut de first pick.

Les résultats de la nuit

Hornets – Bulls : 91-121

: 91-121 Pacers – Thunder : 121-117

– Thunder : 121-117 Sixers – Raptors : 117-110

– Raptors : 117-110 Wizards – Magic : 109-116

: 109-116 Celtics – Jazz : 122-114

– Jazz : 122-114 Nets – Hawks : 124-107

– Hawks : 124-107 Cavs – Knicks : 116-130

: 116-130 Rockets – Pistons : 121-115

– Pistons : 121-115 Grizzlies – Clippers : 108-94

– Clippers : 108-94 Wolves – Lakers : 111-123

: 111-123 Warriors – Spurs : 130-115

– Spurs : 130-115 Blazers – Kings : 114-138

: 114-138 Suns – Nuggets : 100-93

Le Tankathon 2023

Bonne opération du jour – Spurs, Blazers, Pistons, Hornets : tout le monde a paumé, la plupart assez largement même. Bref, le taf est fait, encore une semaine avant les vacances.

Mauvaise opération du jour – Rockets : la seule équipe du bas de tableau à avoir gagné, même si cela ne devrait plus changer grand-chose désormais, tant les écarts sont importants.

Les affiches de la nuit prochaine

1h30 : Heat – Mavs

2h30 : Pelicans – Clippers

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon