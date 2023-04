Mikal Bridges plante 42 points, les Nets gèrent les Hawks sans trembler

Les Nets ont battu les Hawks cette nuit, 124-107. Si cela a été possible c’est grâce en grande partie à Mikal Bridges, encore une fois irréprochable et évoluant à un niveau de franchise player. Et si c’était lui le renouveau à Brooklyn ?

Brooklyn est devenue une terre à role player après la trade deadline et les transferts de Kyrie Irving et Kevin Durant. Parmi les nouveaux noms arrivés, Mikal Bridges est celui qui impressionne tout le monde. On lui découvre un talent offensif qu’on ne soupçonnait pas à Phoenix. Encore une fois, il l’a prouvé ce soir contre les Hawks. Le forward a sorti une perf à 42 points à 66% au tir, 4 rebonds et 3 passes avec de la grosse défense comme on lui connait. Grâce à lui, les Nets ont battu Atlanta et sécurisent leur 6e place à l’Est par rapport à Miami avec un petit matelas de deux matchs d’avance.

Mikal Bridges dropped 42 PTS in the Brooklyn W 🔥 pic.twitter.com/hYecncLVb5 — NBA (@NBA) April 1, 2023

Actuellement, Mikal Bridges transpire la confiance et semble inarrêtable. Limite, on pourrait croire qu’il peut être le nouveau Franchise Player des Nets. En tout cas, sa forme est communicative. En donnant l’exemple en défense, il amène tous ses partenaires, spécialistes également du travail défensif à se dépasser. Et quand à côté de lui se trouvent Nic Claxton et Dorian Finney-Smith, bonjour les galères pour passer. Alors que certains les imaginaient flancher sur la fin de saison, cette équipe de Brooklyn prouve qu’elle a les épaules pour chercher sa place en Playoffs. En cas de qualification, ils n’iraient sûrement pas très loin, mais pourraient bien embêter un gros du podium, un peu à l’image des Pelicans l’an passé.

Les Nets continuent donc de sourire alors qu’à Atlanta on continue de souffler le chaud et le froid. Incapables de gagner deux matchs de suite, les Hawks restent cloués à leur huitième place. Cette nuit, Trae Young est passé totalement à côté de son match. L’électrochoc attendu avec l’arrivée de Quin Snyder tarde à se faire voir. Pour le moment, on a surtout l’impression que cette équipe se dirige vers une dérouillée au premier tour, si tant est qu’elle réussisse à passer le cap du Play-in.