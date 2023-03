Impliqué dans le transfert de Kevin Durant à Phoenix, Mikal Bridges montre sous son nouveau maillot de Brooklyn qu’il est capable d’assumer plus de responsabilités offensives. L’ancien Sun a notamment sorti le grand jeu hier sur le parquet de Boston pour guider une remontada improbable. Hyper prometteur pour la suite !

Mikal Bridges l’a dit lui-même après son transfert de Phoenix à Brooklyn : “moi aussi je me serais tradé contre Kevin Durant”.

Une analyse plutôt objective sachant que KD est l’un des meilleurs scoreurs et joueurs de l’histoire. Mais ce n’est pas pour autant que Mikal se dévalorise, bien au contraire. Pour lui, se retrouver dans un échange avec un joueur du calibre de Durant montre à quel point les Nets croient en son potentiel individuel, et il n’a pas perdu de temps pour l’exprimer sous ses nouvelles couleurs.

Mikal Bridges avec les Nets (8 matchs) : 25,3 points

5,6 rebonds

3,3 passes

1,3 interception 53% au tir

50% à trois points

92% aux lancers francs 34 minutes de jeu en moyenne — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2023

Réputé avant tout pour ses grosses capacités défensives, Mikal Bridges brille aujourd’hui à travers son impact offensif, lui qui combine belles stats au scoring avec une magnifique efficacité au tir. Parmi les performances marquantes de Mikal depuis son arrivée à Brooklyn, il y a eu ses 45 points plantés sur la tête du Heat de Jimmy Butler lors de son troisième match avec les Nets, et bien évidemment son festival de la nuit dernière à Boston où il a mené Brooklyn vers la victoire après un come-back de 28 points !

BROOKLYN ⚡️ BRIDGES 38 PTS & 10 REB per @mikal_bridges che trascina i @BrooklynNets alla W sui Celtics in rimonta dal -28!! pic.twitter.com/w4fSKvmePg — NBA Italia (@NBAItalia) March 4, 2023

Passer de deuxième ou troisième option en attaque à leader offensif d’une équipe n’est pas la chose la plus évidente pour un joueur NBA, aussi talentueux soit-il. Car même si on peut s’attendre à une explosion statistique liée à un surplus de responsabilités, cette explosion est souvent accompagnée d’une efficacité moindre, avec des pourcentages au tir qui baissent et des turnovers qui grimpent. Plutôt logique sachant que l’usage rate (le nombre de possessions utilisées par un joueur sur un match) est plus élevé et que les défenses sont plus focalisées sur le joueur en question. Sauf qu’avec Mikal Bridges, non seulement ses chiffres bruts ont augmenté (nombre de tentatives au shoot et aux lancers-francs, nombre de points), mais son efficacité au tir aussi.

Alors certes, on est sur un échantillon limité puisqu’on parle de seulement huit matchs au total avec Brooklyn. Néanmoins, n’oublions pas que Bridges a connu une vraie montée en puissance bien avant son transfert des Suns, lui qui avait cartonné entre mi-janvier et mi-février lorsque la star de Phoenix Devin Booker était à l’infirmerie. Sur les 13 dernières apparitions de Bridges avec les Cactus, il tournait à plus de 23 points de moyenne avec 48,4% de réussite au tir, dont 37,7% à 3-points et 91,8% depuis la ligne des lancers-francs. Tout ça avec une très belle régularité puisqu’il avait atteint la barre des 20 points à onze reprises sur la période, sans jamais descendre sous les 16. Quelque chose nous dit que cela n’était pas passé inaperçu aux yeux de Sean Marks, le manager général de Brooklyn.

“Je pense que je me suis fait transférer au bon moment, car quand tout le monde était out à Phoenix j’ai dû prendre un autre rôle en attaque et être plus agressif. Quand je me suis fait trader, j’étais dans un bon rythme et en confiance.” – Mikal Bridges

Agressif, évoluant avec de vraies intentions quand il a la gonfle, et gardant l’excellent jeu sans ballon qu’il a développé aux Suns aux côtés de Booker, Chris Paul et Deandre Ayton, Mikal Bridges ressemble de plus en plus à un leader offensif. Alors certes, leader d’une équipe jeune et qui ne gagne pas beaucoup depuis la trade deadline (deux victoires en huit matchs), mais leader quand même.

Vous l’avez compris, l’étiquette 3&D qu’il possédait sur le front pendant longtemps n’est clairement plus d’actualité. Aujourd’hui on est plutôt devant un vrai two-way player, qui veut profiter des nombreuses opportunités qu’il aura à Brooklyn pour s’imposer parmi les meilleurs.

Vu comme c’est parti, une place de All-Star pourrait bientôt lui être réservée…