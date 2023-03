Nous sommes au début du mois de mars. Les festivités du All-Star Break sont passées, la trade deadline aussi, donc désormais on peut se concentrer à 100% sur ce qui se passe sur les parquets. Voici nos 10 choses à observer sur la fin de saison NBA 2022-23, dans un Apéro TrashTalk rien que pour vous.

Des choses à observer, forcément il y en a beaucoup au vu des nombreux changements ayant marqué la NBA ces dernières semaines. Comment ne pas avoir un œil attentif sur les Suns version Kevin Durant, ou les Mavericks du nouveau duo Luka Doncic – Kyrie Irving ? Comment ne pas surveiller les Hawks, désormais coachés par l’ancien entraîneur du Jazz Quin Snyder ? La montée en puissance des Knicks, la future qualification en Playoffs des Kings, la grande bataille dans le Wild Wild West ou encore la blessure de LeBron James font également partie des sujets passionnants de cette fin de régulière, qui devrait nous offrir son lot de rebondissements. Bref, vous l’avez compris, on ne va pas s’ennuyer, parce qu’on ne s’ennuie jamais avec la Grande Ligue.

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !