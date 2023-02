Après deux défaites consécutives, les Nets new look ont retrouvé le chemin de la victoire cette nuit grâce à leurs recrues et notamment (SURTOUT) Mikal Bridges qui a sorti un match incroyable. Un match à suspens, une victoire de l’équipe locale, le public new-yorkais a dû apprécier.

Ce mercredi soir, les Nets recevaient le Heat et Bedford Stuyvesant voulait renouer avec la victoire après deux défaites consécutives… ce qu’ils ont fait avec la manière. Un début bien sympa et équilibré, Bridges et Jimmy Butler qui se rendent coup pour coup (le seul moment du match où l’on verra Jimmy Buckets), et les deux équipes sont dans un combat permanent, des deux côtés du terrain. Brooklyn termine en tête à l’issue du premier quart temps (26-25) et le Heat va se retrousser les manches. South Beach va passer à l’étape supérieure dans l’intensité et quand Miami va donner l’impression d’être plus facile et de dominer, Brooklyn reste tout de même dans le match grâce à ses recrues arizoniennes Mikal Bridges et Cam Johnson. Le Heat remporte le second quart temps 31-26 et passe en tête à la mi-temps (52-56), mais tout reste à faire, et Brittle va nous le rappeler.

La seconde mi-temps est une masterclass totale. Si Jimmy Butler a décidé de se mettre en RTT et de jouer à l’envers, Bam Adebayo tient pour sa part le bateau du mieux qu’il peut sous les assauts des locaux. Gabe Vincent à la mène va aussi sortir de sa boîte pour Miami, mais Mikal Bridges avait décidé de s’enflammer et rien ne va l’éteindre. Max Strus et Duncan Robinson ne rentrent rien longue distance tandis que l’ancien pensionnaire de l’université de Villanova plante partout où il est sur le terrain, forcément les dynamiques s’inversent, et les Nets passent devant à l’aube du dernier acte.

Le salut du Heat doit passer par Jamaree Bouyea (hein ?) alors qu’en face le numéro 1 enchaîne buckets sur buckets. L’ultime quart-temps est disputé, les deux équipes y mettent du leur en défense et on a même l’impression de voir un match de Playoffs par moments. Dans les six dernières minutes, Mikal Bridges fait la différence. Quand Miami ne met pas dedans et lâche le fil de la rencontre, celui qui a gagné son surnom de Brooklyn Bridges va porter sa team et leur offrir une victoire, 116-105.

Au final ? 45 points à 17/24 au tir dont 4/6 du parking et 7/7 aux lancers, 8 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 2 contres pour l’ami Mikal, c’est très fort. Il est d’ailleurs le quatrième joueur de Nets (après Kyrie, KD et Cam Thomas) à inscrire plus de 40 pions dans une seule saison, un record NBA. En face, Bam Adebayo a tout fait mais était trop seul (24 points, 13 rebonds, 6 passes). Big up aussi à Gabe Vincent qui a assuré à la mène avec 21 points à 6/14.

Mikal Bridges, lui, sait comment se mettre les fans des Nets dans la poche. L’ailier a posé son record en carrière a sorti une grosse perf complète, polyvalente, à la new-yorkaise, comme on les aime. Énergie, intensité, scoring, défense… Bridges a tout mis, a tout fait, et semble kiffer sa nouvelle aventure dans la ville qui ne dort jamais.