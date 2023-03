Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Wolves – Nets : 123-124 (stats)

: 123-124 (stats) Lakers – Raptors : 122-112 (stats)

– Raptors : 122-112 (stats) Sixers – Blazers : 120-119 (stats)

– Blazers : 120-119 (stats) Spurs – Nuggets : 128-120 (stats)

– Nuggets : 128-120 (stats) Wizards – Hawks : 107-114 (stats)

: 107-114 (stats) Heat – Cavaliers : 119-115 (stats)

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Nets et Lakers : l’envie de mettre en avant deux équipes qui accumulent le mérite. Les Nets s’en sortent avec Sylvain Francisco en qualité de franchise player. Beaucoup de respect pour Mikal Bridges hein, mais on s’attendait à ce que la rotation lâche rapidement après la Trade Deadline. Les Wolves ont payé le bénéfice du doute. Et puis les Lakers, quelle combativité, quelle fougue. Juste avec cette victoire, on s’aperçoit qu’ils ont peut-être réalisé la meilleur Trade Deadline de la Ligue. Rui Hachimura, D’Angelo Russell et Jared Vanderbilt. Trop c’est trop. Ça va barder.

Mauvaise opération du jour – Raptors, Hawks et Blazers : pour faire simple, les Raptors ont fait une mauvaise opération puisqu’ils n’ont pas profité de la défaite des Hawks, et les Hawks ont fait une mauvaise opération puisqu’ils n’ont pas profité de la défaite des Raptors. Les Blazers ? Boarf, eux ça confirme juste ce que l’on savait déjà : le bilan comptable du Top 10 est encore largement à leur portée, mais ça ne sera pas pour cette saison. Trop de trucs qui couinent quand il ne faut pas. C’est écrit.

Les affiches de la nuit prochaine

22h : Clippers – Knicks

1h : Hornets – Jazz

1h : Pistons – Pacers

1h : Magic – Heat

1h30 : Hawks – Celtics

2h : Rockets – Bulls

2h : Grizzlies – Mavs

2h30 : Pelicans – Thunder

2h30 : Warriors – Bucks

3h : Suns – Kings

Source : ESPN, NBA