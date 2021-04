Preview de la soirée NBA : Brooklyn et Miami nous offrent un avant-goût des Playoffs, préparez le pop-corn

Dimanche soir oblige, on a quelques matchs un peu plus tôt et du savoureux au menu de notre preview du jour. En tête d’affiche ? Un petit Miami-Brooklyn qu’on pourrait bien retrouver au premier tour des Playoffs.

19h : Knicks – Pelicans : quand New-York a raté Zion Williamson à la Draft 2019, on imaginait déjà une énième malédiction qui laisserait les fans de Gotham dans les bas-fonds pour de nombreuses années. Pourtant, deux ans plus tard, ce sont R.J Barrett and co qui se préparent pour la postseason alors que Thanos a plus de chance de passer l’été devant sa télé. Beau duel d’All-Stars au programme avec un Julius Randle plus en forme que jamais et qui reste sur des matchs à 34, 32 et 44 points. Les Knicks sont sur cinq victoires de rang et peuvent se rapprocher de la quatrième place en cas de victoire à la maison. Une phrase qui ne choque plus personne désormais.

19h : Hawks – Pacers : un autre candidat à la quatrième place avec cette équipe d’Atlanta qui tient bon malgré une infirmerie toujours bien garnie. Le « Big Three » des Pacers peut en profiter pour se rapprocher de la huitième place, toujours détenue par Charlotte. Caris LeVert commence à bien prendre ses marques dans l’Indiana et son association avec Sabonis et Brogdon a donné des résultats satisfaisants récemment en dépit de l’absence de Myles Turner. (4 victoires sur les 6 derniers matchs) Spoiler alert : Clint Capela risque de faire quelques dégâts à l’intérieur contre une des équipes les plus faibles au rebond.

21h30 : Heat – Nets : Brooklyn souffle un peu le chaud et le froid ces derniers matchs (4 victoires, 3 défaites) et ce n’est pas un déplacement à Miami qui risque de faciliter les choses. Le Heat est revenu de son road trip à l’Ouest avec une seule victoire (en quatre matchs) et le retour à la maison devrait faire du bien pour Jimmy Buckets et sa bande. James Harden n’est toujours pas revenu mais Kevin Durant et Kyrie Irving seront eux en tenue pour tenir la barraque. Si le classement était figé aujourd’hui, hors Play-in, on aurait sous les yeux le premier tour de l’Est (2 contre 7). Vu le talent et la profondeur des deux équipes, on ne dirait pas non à des retrouvailles en postseason.

1h00 : Hornets – Blazers : Charlotte résiste tant bien que mal à l’avalanche de blessures qui touche son effectif. LaMelo Ball et Gordon Hayward manquent terriblement au groupe et les défaites s’enchaînent ces derniers temps, au point que le neuvième revient presque sur leurs talons. Portland ne respire pas non plus la grande sérénité et il faudra se passer de Damian Lillard cette nuit en Caroline du Nord. C.J McCollum va pouvoir nous ressortir sa casquette de patron et on espère que cela donnera des idées à Terry Rozier dans le camp en face. Deux équipes sympas à mater sur le même parquet, c’est un match League Pass tous les jours.

1h00 : Magic – Rockets : le gros match du tanking de la soirée. Malheur au vainqueur (et oui) qui laissera donc des plumes dans la course au Cade Cunningham. Houston a déjà récupéré le pire bilan grâce aux derniers résultats des Wolves mais ils ne diront sans doute pas non à un nouveau revers, histoire d’enfoncer le clou. Une tonne d’absents au coup d’envoi et un Kelly Olynyk qui va encore se retrouver en seconde option d’attaque. Définitivement, les choses ont bien changé chez les fusées.

1h00 : Raptors – Thunder : Toronto a longtemps fait la course avec les Bulls pour la dixième place mais voilà que les Wizards leur passent devant. Avec les victoires des concurrents et le projet jeunesse d’OKC, c’est un succès OBLIGATOIRE ce soir. Tampa a un calendrier particulièrement relevé sur les prochaines semaines et les hommes de Nick Nurse ne peuvent pas se permettre de lâcher les matchs faciles. On pourra continuer à mater les progrès de notre Théo Maledon national dans le camp d’en face, lequel aura du boulot face à Kyle Lowry ou Fred VanVleet.

1h30 : Mavericks – Kings : Sacramento va-t-il réussir le strike ? La dixième défaite consécutive ? Avec un déplacement sur le terrain des Mavs, on a bien envie de dire oui mais il ne faut jamais enterrer complètement les Kings. Phoenix a eu bien du mal à les taper en milieu de semaine et Dallas doit éviter de tomber dans le piège de l’attaque à tout-va. Sur le papier, Luka Doncic et sa bande ont tous les ingrédients pour sécuriser la septième place et peut-être se rapprocher un peu des Blazers en cas de faux pas en Caroline du Nord.

4h : Clippers – Wolves : c’est la rentrée pour les fans de l’autre équipe de Los Angeles et ce sera face à Minnesota. Les Loups ont retrouvé un peu de mordant mais il faut faire attention à ne pas gagner trop de matchs, sous peine de voir le précieux pick s’envoler vers Golden State à la prochaine Lottery. Le déplacement sur le parquet du Staples Center devrait leur offrir un bilan un peu plus modeste au réveil. Toujours pas de nouvelles de Kawhi Leonard mais un Paul George transcendant qui est prêt à partir au duel avec Charles-Antoine Ville et D-Lo.

Voilà, c’est tout pour notre preview du jour. On prépare son pick TTFL et on se donne rendez-vous dès 19h sur l’oiseau bleu avec la cafetière qui chauffe gentiment sur le côté. À très vite.

Source texte : Fantasy Labs