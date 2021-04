La course au tanking et à la Draft 2021 : Thunder, Pistons, Wolves, Rockets et bien d’autres, cette année les escargots sont nombreux

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Lakers – Jazz : 127-115

Wizards – Pistons : 121-100

Bulls – Cavaliers : 106-96

Celtics – Warriors : 119-114

Bucks – Grizzlies : 128-115

Suns – Spurs : 95-111

Bonne opération du jour – Pistons et Cavs : pour ces deux équipes, à chaque match sa nouvelle défaite ou presque, et si à Cleveland on s’est laissé embarquer en début de saison vers un utopique et rapide rêve de gloire, on a vite compris que, comme dans le Michigan, cette saison serait une nouvelle fois une course à l’armement en vue du futur. Nouvelle grosse perf cette nuit pour les deux tanks de l’Est, avec une défaite plaisante pour Detroit face à Washington, alors que côté Cavs on a réussi l’exploit d’offrir une victoire aux Bulls tout en rejoignant le Thunder dans ce classement à lire à l’envers. La lutte continue, ralentissez !

Mauvaise opération du jour – Bulls : un peu osée celle-là, mais compte tenu de la forme actuelle des Bulls on se demande si la meilleure idée ne serait pas de saborder la fin de saison plutôt que de viser un play-in tournament aussi imprévisible qu’inutile pour eux. Saborder il faudra et dans les grandes largeurs, puisqu’on rappelle que les Bulls devront filer leur pick… au Magic, à part si ce pick est un pick 4 ou mieux. Victoire en tout cas cette nuit face à des Cavs qui ont beaucoup à leur apprendre au niveau du choix de l’objectif, et on en saura probablement très vite un peu plus sur les ambitions de la franchise de l’Illinois pour ce dernier mois de régulière.

Les matchs à surveiller ce soir :

Magic – Rockets



Raptors – Thunder

Clippers – Wolves

Mavericks – Kings

Rappel concernant la Lottery :