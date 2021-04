Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les Grizzlies qui gâchent le retour de Giannis Antetokounmpo

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Le Jazz qui loadmanage et Andre Drummond qui en profite, Russell Westbrook qui triple-double non mais sans blague, Jayson Tatum et Stephen Curry qui nous offrent un duel de rêve, les Suns qui font la sieste et les Grizzlies qui gâchent le retour aux affaires d’un double-MVP.

Lakers – Jazz : 127-115

Wizards – Pistons : 121-100

Bulls – Cavaliers : 106-96

Celtics – Warriors : 119-114

Bucks – Grizzlies : 128-115

Suns – Spurs : 95-111

– Ce qu’il fallait retenir

Rudy Gobert, Mike Conley, Derrick Favors et Donovan Mitchell avaient été laissés au repos par le Jazz hier soir face aux Lakers.

Du coup Andre Drummond s’est rendu compte qu’il était beaucoup plus facile de marquer des paniers sans un double DPOY dans la raquette d’en face.

Nouveau triple-double pour Russell Westbrook, qui va donc devenir cette saison – sauf contrecoup – le joueur ayant réalisé le plus de TD dans toute l’histoire de la Ligue.

Victoire incroyable (pas du tout) des Bulls face aux Cavs, une victoire qui doit les rassurer au plus haut point (bien sûr que non).

Juan Toscano-Anderson a fait des cabrioles, Marcus Smart et Kemba Walker ont été clutch, Jabari Parker a réussi ses débuts, mais les vrais héros du match entre les Celtics et les Warriors se nommaient cette nuit Stephen Curry et Jayson Tatum, avec la victoire en prime pour le second nommé.

Et c’est donc la sixième victoire de suite pour Boston, on respire.

Giannis Antetokounmpo était de retour, les Bucks étaient enfin au complet, mais diantre que ces Grizzlies sont solides. Nouvelle victoire de Memphis face à une grosse écurie, et pourtant celle-là n’est absolument pas volée.

Pire match de la saison pour les Suns, qui ont semblé en rythme pendant trois minutes à peine, et c’était à l’échauffement. Du coup les Spurs en ont profité, ça fait toujours du bien par où ça passe.

– Le Top Pick en TTFL : Jayson Tatum

– Le Classement :

– Quelques moments forts de la nuit

ERSAN ILYASOVA. FEELING IT. 🔥 He goes 5-5 from deep in the 1Q on ESPN! pic.twitter.com/P1M9HjPL92 — NBA (@NBA) April 17, 2021

Watch Trez get up for this putback. 😳@Lakers up early in 4Q on ESPN pic.twitter.com/TlFhaEUiqo — NBA (@NBA) April 17, 2021

Jayson Tatum caps his 23-point 1st half with a buzzer beater! 🔥 10-0 @celtics run cuts it to 6 on ABC pic.twitter.com/Hiw5U00mEQ — NBA (@NBA) April 18, 2021

10 straight 30-point games for Steph.@warriors up 4 late 3Q on ABC pic.twitter.com/b3YJSjbZ6D — NBA (@NBA) April 18, 2021

🍿 FANTASTIC FINISH in Boston! 🍿 The final minutes of @celtics vs. @warriors were WILD, as Boston ultimately prevails for its 6th straight win! pic.twitter.com/EBVCQlggkW — NBA (@NBA) April 18, 2021

All 44 of @StephenCurry30‘s threes from the past 5 games, the most over a 5-game span in NBA history! 📅: GSW/PHI, Monday, 7:30pm/et, ESPN pic.twitter.com/enNHgYC5Sr — NBA (@NBA) April 18, 2021

– Les rencontres de la nuit prochaine :

19h : Hawks – Pacers

19h : Knicks – Pelicans

21h30 : Heat – Nets

1h : Hornets – Blazers

1h : Magic – Rockets

1h : Raptors – Thunder

1h30 : Mavs – Kings

4h : Clippers – Wolves

Voilà pour votre récap de la nuit, quais neuf heures de NBA et six matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !