NBA Top 10 du jour : le saviez-vous, sur cette image Stephen Curry s’apprête réellement à shooter

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : c’est bien simple, cette nuit les Suns ont fait passer Derrick White et Drew Eubanks pour Steve Nash et Amar’e Stoudemire. C’est bien simple, cette nuit les Suns ont fait passer les Spurs pour les Harlem Globetrotters.

#9 : Ersan Ilyasova est typiquement le genre de joueur qui nous ferait écrire une phrase du genre « ce bon vieux Ersan Ilyasova ».

#8 : regardez bien cette percée de Devin Booker, c’est absolument sa seule action positive de la soirée.

#7 : ce genre de pas de danse offert par Bradley Beal aurait sans doute suffi pour taper M. Pokora en finale de la saison 1 de DALS.

#6 : c’est quoi le plus important ? Le hang time de Dillon Brooks ou un double MVP incapable de faire un box-out ?

#5 : parmi les 44 points de Jayson Tatum il y a ces deux-là, pas les plus moches.

#4 : Montrezl Harrell avait décidé d’escalader « ce bon vieux Ersan Ilyasova ».

#3 : joli reverse dunk de Timofey Mozgov.

#2 : ce coquin de Stephen Curry en a tellement marre de mettre dix 3-points par match qu’il se lance des défis à lui-même. Aujourd’hui ? Le HORSE du parking.

#1 : Recel Westbeast.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !