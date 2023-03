À quelques semaines de la fin de la saison régulière, la NBA se scindera bientôt en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs, on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont clairement tournées vers la Draft 2023, d’autant plus en cette année qui devrait couronner Victor Wembanyama du statut de first pick.

Les résultats de la nuit

Magic – Bucks : 123-134 (stats)

Pistons – Wizards : 117-119 (stats)

Knicks – Hornets : 105-112 (stats)

Wolves – Sixers : 94-117 (stats)

Rockets – Nets : 96-118 (stats)

Thunder – Warriors : 137-128 (stats)

Mavs – Jazz : 120-116 (stats)

Lakers – Grizzlies : 112-103 (stats)

Le Tankathon 2023

Bonne opération du jour – Magic, Pistons, Rockets et Jazz : sommes-nous réellement certains que le Jazz ait tiré une croix sur sa saison ? Pas encore. Difficile toutefois de percevoir en cette défaite à Dallas, autre chose qu’une bonne opération en vue de la prochaine draft. Une politique de défaite que le Magic, Detroit et Houston continuent de respecter minutieusement en s’inclinant contre toutes les équipes un poil compétitives. Certains font volontairement le dos rond. D’autres sont les Rockets.

Mauvaise opération du jour – Hornets : on sort le Thunder de l’équation. Y’en a marre quoi. Tant que le groupe de Mark Daigneault jouera des matchs avec l’envie d’obtenir un résultat, les portes de cette rubrique lui seront fermées. À l’instant T, l’institution n’est plus l’un des candidats aux très hauts choix de la loterie 2023. Honte sur l’Oklahoma. Et Charlotte alors, quelle idiotie que de ne pas profiter de l’absence de LaMelo Ball. En face ? Les Knicks, équipe qui restait sur neuf victoires consécutives. C’est à n’y rien comprendre.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Wizards – Hawks

1h30 : Pelicans – Mavs

1h30 : Celtics – Blazers

1h30 : Heat – Cavs

3h : Suns – Thunder

3h : Nuggets – Bulls

4h : Clippers – Raptors

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon