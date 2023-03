Soirée pleine au Staples Center. Le maillot de Pau Gasol retiré (et offert à tous les spectateurs présents dans la salle), Kobe Bryant cité, LeBron James toujours absent pour une blessure au pied droit, Anthony Davis phénoménal. Et si on met de l’ordre dans tout ce bazar, ça fait une légende de célébrée et les Lakers enfin intégrés au Top 10 de la Conférence Ouest. Génial.

Quand le King n’est pas là, les sourcils dansent.

30 points à 11/17 au tir, 22 rebonds dont 4 offensifs, et +24 de plus/minus dans une victoire 112 à 103. On dira ce qu’on veut d’Anthony Davis, qu’il prend trois semaines d’infirmerie à chaque poussée de cuticule d’ongle, mais sa présence est aujourd’hui indispensable au groupe de Darvin Ham. Pas de Ja Morant en face, merci les aléas de la vie, et une association Dillon Brooks – Desmond Bane au triste cumul de 8/31 au tir (3/15 à 3-points). Dans ces conditions, difficile d’espérer quoique ce soit, même contre des Lakers orphelins de leur n°1. Ce match fut l’occasion d’apprendre l’existence de David Roddy. Sur ses dix minutes de jeu, le remplaçant des Grizzlies n’a brillé qu’en cognant le nez d’Anthony Davis. Un geste involontaire qui aurait pu mettre fin à la saison de l’Unibrow (on tire un peu les traits). Manque de bol, le staff des Lakers a collé un gros pansement sur le nez de l’ailier-fort, qui s’est alors transformé en Rocky Balboa de 2m08. Mais ce n’est pas grâce à sa taille qu’Anthony Davis s’est payé la raquette de Memphis. C’est grâce à sa largeur d’épaules. L’impression d’un rectangle vertical qui s’est inscrit à l’athlé. Toujours le geste juste sur rebond offensif. Toujours la mobilité pour assurer le principal des actions défensives. Toujours là pour couvrir les arrières des géniaux Austin Reaves, Troy Brown Jr. et Rui Hachimura. Le bovin qu’il vous manque si vous êtes agriculteur. L’employé du mois que vous éliriez s’il bossait pour vous.

En validant ce succès contre Memphis, les Lakers adressent une jolie passe décisive aux voisins de Sacramento. Les Kings passent 2e ex-aequo avec les Grizzlies. Encore un bel exemple de cette solidarité californienne qui a toujours bercé la relation entre Los Angeles et Sac Town.