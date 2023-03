Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Magic – Bucks : 123-134 (stats)

Pistons – Wizards : 117-119 (stats)

Knicks – Hornets : 105-112 (stats)

Wolves – Sixers : 94-117 (stats)

Rockets – Nets : 96-118 (stats)

Thunder – Warriors : 137-128 (stats)

Mavs – Jazz : 120-116 (stats)

Lakers – Grizzlies : 112-103 (stats)

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Bucks, Sixers, Thunder, Nets, Mavs et… Lakers : légion de bonnes opérations cette nuit. On retiendra le courage de ces Wizards qui s’accrochent à leur 10e place. Victoire d’un rien contre Detroit. La route est encore longue. Ils sont sur le bon chemin. Milwaukee conserve son trône de leader et en profite même pour le faire briller. Victoire logique à Orlando. À l’Ouest, le Thunder rattache le wagon du Top 10. Objectif, mettre les jeunes à l’essai de la compétitivité du play-in ? Brooklyn, Dallas et Philly font de bonnes opérations en milieu de pelotons. Les Lakers sont 9e de la Conférence Ouest.

Mauvaise opération du jour – Knicks, Warriors, Grizzlies, Wolves et Jazz : perdre contre des Hornets orphelins de LaMelo Ball, c’est comme attendre que le mec du saut à l’élastique vous détache pour sauter. Nul doute que les Knicks s’en remettront. C’est juste que couper court à une série de neuf victoires de suite de cette manière… ce n’est pas folichon. Les Warriors sont encore 6e malgré la défaite. Une mauvaise opération des Californiens qui auraient pu accroître leur avance sur les Wolves, mis KO par les Sixers, qui réalisent eux aussi une mauvaise opération puisqu’ils auraient pu revenir sur les Warriors, mis KO par le Thunder. C’est pas super digeste mais vous avez compris l’idée. En haut de tableau, Memphis – battu par les Lakers – est désormais 2e ex-aequo avec les Kings. Le Jazz s’enfonce peu à peu au-delà du Top 10.

