La course aux Playoffs : alerte générale, les Grizzlies ont gagné un match de basket-ball

Nouveau délire cette saison pour la NBA, et en même temps la pauvre a fait comme elle pouvait. Huit matchs par franchise afin de se placer ou non pour le sprint final, et nous on fait le point, chaque matin, sur qui a assuré et qui a chié dans la colle, sur qui devra se retrousser les manches et qui dort sur un matelas épais. Let’s go ? Let’s go.

Les classements après les matchs de la nuit

Bonne opération du jour – Grizzlies : on aurait pu vous parler des Spurs ou des Pels qui ont gratté eux aussi un succès essentiel dans cette course aux Playoffs, des Nets ou des Sixers qui en font de même à l’Est ou même des Celtics qui valident quasi définitivement leur troisième place, mais la vraie bonne opération du jour est à mettre au crédit des Grizzlies, vainqueurs du Thunder et donc vainqueurs pour la première fois d’un match de basket depuis le début du mois de mars. Il le fallait car derrière ça pousse très fort, et le peuple des Oursons se voit donc pris d’un sursaut d’optimisme avec cette victoire qui les garde en vie à quelques jours du play-in.

Mauvaise opération du jour – Kings : on aurait pu vous parler du Magic qui, en perdant face à Philly a laissé les Nets prendre quelques décamètres d’avance à la septième place de l’Est, on aurait pu vous parler du Jazz qui a balancé son match face aux Spurs ou du Thunder qui a donc fait un beau cadeau à Memphis, on aurait même pu vous parler des Wizards qui, mine de rien, sont à deux doigts de se faire doubler par les… Bulls, mais la vraie mauvaise opération du jour est à mettre au « crédit » des Kings, défaits par les Nets (…) et toujours accrochés dans le dernier wagon du pour les Playoffs, celui qui est sur le point de se détacher du reste. Oh quel dommage, pourtant ils méritent, ça c’est ce qu’on aurait dit s’ils le méritaient vraiment.

Les affiches du soir

Blazers – Clippers

Nuggets – Jazz

Pacers – Lakers

Heat – Suns

Mavericks – Bucks

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Magic

Raptors – Nets

Celtics – Sixers

Heat – Pacers