La course aux Playoffs : grande première depuis 145 ans, les Spurs pourraient bien ne pas gagner cette course

Chaque année, c’est la même. La ruée vers le Top 8 est un véritable marathon, qui teste la patience de chaque franchise et la force de son groupe. Chaque jour, ce sera donc la même sur TrashTalk : un point rapidos sur la course aux Playoffs et les résultats des équipes, d’Est en Ouest !

Dans la Conférence Est comme dans la Conférence Ouest, ce sprint final va être extrêmement intense à suivre au quotidien, avec des changements de sièges en permanence. Untel qui ne veut pas affronter telle équipe, l’autre qui veut la jouer fine en checkant son calendrier, toutes les stratégies seront intéressantes à regarder avant de démarrer les joutes printanières. Du coup, pour ne pas être totalement paumés dans ce sprint final, voici le classement du jour et les infos à ne pas louper.

Bonne opération du jour – Heat, Grizzlies, Pacers et Spurs : il fallait réagir après une période post All-Star Game compliquée. La victoire face aux Nets, bien qu’étriquée, fait du bien au moral, et la défaite des Celtics face à Houston peut presque permettre aux troupes de Spoelstra de se remettre à regarder à l’horizon plutôt que dans le rétro. Idem pour les Pacers à l’Est, alors qu’à l’Ouest les Grizzlies continuent d’y croire et que les Spurs continuent à faire semblant après leur victoire face au Magic.

Mauvaise opération du jour – Blazers : chaque défaite va commencer à compter double pour Portland et celle de la nuit face à la crèche des Hawks fait tâche. Toujours pas de Lillard pour jouer les héros mais à l’heure où les Grizzlies jettent leurs dernières forces dans la bataille, où les Pels mettent le nez à la fenêtre, où les Spurs résistent et où même les Kings commencent à y croire… il va falloir proposer autre chose et très vite afin de ne pas jouer les quinze derniers jours de la saison pour du beurre. On est à deux fails de la saison de merde, attention.

Les grosses affiches de ce soir :

Hornets – Bucks

Clippers – Sixers

Nuggets – Raptors

Pelicans – Lakers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Nets

Raptors – Magic

Celtics – Pacers

Heat – Sixers