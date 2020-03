NBA Top 10 du jour : Aaron Gordon vs Derrick Jones Jr., le combat continue

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire de la Grande Ligue, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? Le NBA Top 10, c’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 29 février

1978 : John Drew réussit l’exploit de perdre 14 ballons en un match. James Harden et Trae Young essaient tant bien que mal d’égaler ce score depuis deux ans, mais sans réussite.

1986 : les Knicks retirent le maillot d’Earl « The Pearl » Monroe, et tout ça n’a rien à voir avec Pirate des Caraïbes.

1996 : Lenny Wilkens devient le premier coach à passer la barre symbolique des 1000 victoires en carrière.

2009 : Deron Williams lâche 20 passes face aux Warriors, quelques années avant de manger vingt tacos en une soirée à Istanbul.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 29 février

1973 : Chris Webber

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Aubin et des Albin, aubin ça alors, quelle bonne vanne.