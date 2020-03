La course au tanking et à la Draft 2020 : les hostilités sont lancées, et que le meilleur perde

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery de la Draft, avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec une Lottery qui aura lieu le 19 mai et des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible, il faut bien qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Bonne opération du jour – Cavs : après trois quarts de saison un peu bordéliques, l’heure est désormais à la réflexion pour les Cavs. L’arrivée de Jean-Baptiste Bickerstaff semble avoir donné un peu confiance au groupe mais n’oublions pas l’objectif n°1 à Cleveland : aller chercher un 39ème meneur à la Draft. Belle réaction donc cette nuit avec cette défaite utile contre les Pacers, après notamment un dernier quart intelligemment foiré. Come on guys, on est sur la bonne voie.

Mauvaise opération du jour – Knicks : on ne pouvait juste pas commencer par une autre franchise. Souvent les premiers quand il faut perdre une valise de matchs, les Knicks sont une fois de plus les premiers à gagner quand il faudrait perdre. Victoire cette nuit face aux Bulls, et il faudra impérativement expliquer aux nouveaux venus l’utilité de ne pas lâcher un énorme mois de mars. Julius, R.J., Bobby and co. ce paragraphe est pour vous alors par pitié pour vos fans, restez nuls.

Les équipes sur le champ de bataille ce soir :

Hornets (vs Bucks)

Wolves (vs Mavericks)

Pistons (@Kings)

Kings (vs Pistons)

Pelicans (vs Lakers)

Warriors (vs Wizards)

Wizards (@Warriors)

Rappel concernant la Lottery :