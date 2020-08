TrashTalk Fantasy League : une nuit tellement claquée qu’on va en profiter pour féliciter… l’Olympique lyonnais

La TrashTalk Fantasy League c’est reparti, et avec elle son lot d’embardées matinales et, parfois, de satisfactions emplies de fierté. Une vingtaine de jours pour boucler cette « drôle » de saison régulière, et si pour certains l’exercice servira à se chauffer avant une nouvelle compétition en Playoffs, pour d’autre c’est carrément la gagne qu’il faut aller chercher. La gagne au général, la gagne en équipe, la gagne, la gagne, la gagne.

Pour rappel, les scores seront mis à jour aux alentours de 9h30, et de nombreux joueurs se connectent donc merci de bien vouloir rester patients. Cependant, cette patience peut être nourrie par la lecture des scores ci-dessous, un résumé savoureux de ce qu’il y a eu de mieux et de pire en TTFL cette nuit.

# Ils ont cartonné

– Jarrett Allen et Jrue Holiday : 42 points

# Ils ont fait le boulot

– Jakob Poeltl : 39 points

– Jonas Valanciunas, Derrick White et Troy Brown Jr. : 38 points

– Tony Bradley, Al Horford et Tobias Harris : 37 points

– Rui Hachimura, Bogdan Bogdanovic et Joe Harris : 36 points

– Ish Smith : 35 points

– Nikola Vucevic et Joel Embiid : 34 points

– Thomas Bryant, Chris Paul et Dillon Brooks : 33 points

– Ja Morant, D.J. Augustin et Rudy Gay : 30 points

# Ils doivent mieux faire

– Jaylen Brown : 29 points

– Caris LeVert et Jordan Clarkson : 28 points

– De’Aaron Fox : 27 points

– Jayson Tatum : 26 points

– Evan Fournier : 24 points

– Brandon Ingram : 23 points

– Kemba Walker : 20 points

– DeMar DeRozan : 19 points

– Kyle Lowry : 18 points

– Gordon Hayward : 17 points

– Fred VanVleet : 15 points

– Danilo Gallinari : 14 points

– Buddy Hield : 12 points

– Pascal Siakam : 4 points

– Shai Gilgeous-Alexander : 3 points

– Zion Williamson : 0 point

# Le programme de ce soir