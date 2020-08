Preview de la soirée NBA : le challenge sera de rester éveillé jusqu’au main event de 3h du matin

On a eu du très gros match hier soir avec des belles affiches, aujourd’hui ça ne sera probablement pas le même délire. Des affiches bien moins clinquantes mais tout de même de l’enjeu pour les équipes présentes, ça devrait être intense, du moins on l’espère. Et comme d’habitude depuis la reprise, ça commence tôt, dès 19h, pile à l’heure pour l’apéro. Faudra juste pas s’endormir avant le main event de 3h. Allez, c’est parti !

On commence la soirée tranquille avec un petit San Antonio – Utah des familles. D’un côté, les Spurs doivent retrouver le goût de la victoire pour tenter d’accrocher le wagon du tournoi play-in mené par les Grizzlies, les Blazers et les Suns. Bonne nouvelle pour eux, Rudy Gobert, Mike Conley, Donovan Mitchell et Royce O’Neale sont absents pour « blessures »… voilà, ça en dit long. Jordan Clarkson devient donc franchise player le temps d’un apéro, ce soir à 19h. Le bon côté, c’est qu’on enchaîne avec un Memphis – Oklahoma City à 22h. Match entre les deux darlings de la saison, dommage qu’il y en ait une qui soit tombée dans le crack depuis. Victoire obligatoire pour les Grizzlies, afin de stopper l’hémorragie après quatre défaites de suite. À noter l’absence de Dennis Schroder pour le Thunder, tandis que les Oursons seront évidemment privés de Jaren Jackson Jr., blessé jusqu’à la fin de la saison. Enfin, la première partie de soirée se termine avec Nets – Kings à 23h, une équipe de G League contre des mecs qui viennent à peine de se réveiller d’une sieste de six jours, ça promet, non ? Allez, blagues à part, il y a quelque chose à jouer pour les deux. Les Nets, peut-être privés de Joe Harris et Jarrett Allen (et tout le reste de la clique), aimeraient probablement éviter les Bucks au premier tour des Playoffs, et les Kings ne sont pas totalement effacés de la course au Top 8. De quoi mettre un peu d’enjeu sur la table, on y croit.

On arrive gentiment sur la deuxième partie de soirée avec un bon Sixers – Magic, à 00h30. Match qui compte pour les deux franchises dans le positionnement en vue des Playoffs. Le Magic va tenter de récupérer la septième place et Philadelphia veut grimper dans le Top 5 de l’Est. Côté absences, y’a du beau monde malheureusement : Ben Simmons à Philly, Jonathan Isaac et Aaron Gordon chez le Magic. On enchaîne maintenant avec l’affiche de cette soirée de Jeep Elite : les Pelicans contre les Wizards. On a de la chance, c’est à 2h du matin, pile entre deux matchs à enjeu, ce qui veut dire qu’on pourra faire comme si elle n’avait jamais existé. On surveillera quand même la perf de New Orleans, car on attend une réaction après la prestation honteuse en défense face aux Kings hier. Enfin, on arrive au main event de cette nuit. Les Raptors vont affronter les Celtics à 3h du matin. Un match entre deux membres du podium de l’Est, entre deux des meilleures équipes de la Ligue, tout simplement. Combat de coachs géniaux, de stars, et de jeunes joueurs talentueux, s’il y a bien un match à suivre, c’est celui-là. Surtout que ça pourrait être un avant-goût d’une demi-finale de conf’…

Six matchs prévus ce vendredi pour une petite soirée plutôt calme dans l’ensemble, mais qui pourrait nous offrir de l’intensité sur certains matchs. Il faudra juste tenir jusqu’au Toronto – Boston, qui s’annonce déjà alléchant. En attendant c’est ventilo, et bouteilles d’eau, faudrait pas se retrouver déshydraté devant le Nets – Kings, ça pourrait être dangereux.