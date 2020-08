Preview de la soirée NBA : quatre matchs au programme, il y aura déjà des équipes dans la sauce demain

Boum, c’est déjà la troisième soirée de Playoffs ! Après avoir pu se mater le passage au scalp des Lakers par un Damian Lillard encore une fois bien vénère, on enchaîne dès ce soir avec le retour sur le parquet de plein de types tout aussi chauds que Dame. Ça peut faire le break 2-0 dans toutes les séries, alors ça va forcément être lourd. Allez, on se fait saliver sans plus attendre, go !

C’est à 19h30 qu’il faudra être devant vos télés si vous ne vous rien manquer de cette salve de quatre matchs. On commence en effet avec Raptors – Nets (19h30) pour préchauffer avant les très gros duels de la soirée. Objectif pour les Raptors ? Confirmer la bonne pilule qu’ils ont mis à la meilleure équipe de New York en ouverture de série. Pour Brooklyn, même si ce sont toujours les jardiniers du Barclays Center qui seront titulaires, il faudra tenter de réagir pour ne pas perdre presque définitivement le peu de maîtrise qu’ils ont sur leur adversaire. Niveau blessés, les Dinos pourront compter sur tout le monde, tandis que les Nets, comme précisé plus tôt, n’auront que des paysagistes pour défendre leur nom, les vrais basketteurs étant restés in ze Big Apple et Jamal Crawford étant toujours blessé. On enchaîne à 22h avec Nuggets – Jazz, un match qui devrait être clé dans la série. Pourquoi ? Bah parce que le Donovan Mitchell en a planté 57 lundi et avait presque fini de se bouffer toute la boite de… Nuggets lol (désolé) mais que Utah s’est quand même fait éteindre par Jamal Murray en fin de rencontre (et le Dodo a eu le droit à un chambrage en règle sur la terrasse de la salle, on aime définitivement ce format où tout le monde est au même endroit). Hormis un sursaut collectif fort de la part de la troupe de Quin Snyder, rien ne semble pouvoir empêcher Denver de s’offrir un succès qui mettrait déjà un bon gros stop à tous ceux qui souhaitaient voir autre chose qu’une série expédiée illico presto.

Allez, minuit et demi, c’est l’heure de la traditionnelle pizza, ou bien d’essayer des trucs comme des tortilla premier prix qui se transformeront en plâtre dans vos estomacs. Enfin bref, l’instant Maïté terminé, on peut se mettre tranquillement devant le troisième duel de la soirée, entre Celtics et Sixers (0h30). Bon, ça a été comme prévu dur pour les boys de Philly, et désolé pour eux mais ça devrait continuer à l’être. Ben Simmons est toujours out ce soir et connaissant Boston ça va pas se priver d’enfoncer le clou, petit indice TTFL au cas où, mais si c’est une carotte qui vous surprend demain au réveil soyez bien au courant que la rédaction TrashTalk se décharge de toute responsabilité. Enfin bref, fermeture des decks à 19h, alors profitez de la prochaine pause WC pour bien sélectionner quelqu’un, même si c’est Marial Shayok. Voilà, on part en blabla si vite qu’on en est déjà arrivé au dernier match de la nuit. Les Clippers retrouvent les Mavericks à 3h, deux jours après les avoir battu. Même si Luka a foutu un sacré zbeul dans la défense des Voiliers, c’est bien un caca culotte tardif de Porzingis en matière de fautes qui a empêché Dallas d’accrocher Kawhi et consorts d’entrée de série. Pas grave, on remet ça ce soir, et cette fois pas d’omelette lettone en fin de match, histoire qu’on puisse remettre les compteurs à zéro et rentrer dans un premier tour de Playoffs comme on les aime.

On est déjà de retour en piste pour une nouvelle soirée de matchs qui s’annoncent tous assez intenses. Pascal, Caris, Nikola, Donovan, Luka, Paul, Jayson : autant de joueurs qui sont tout à fait capables de péter un câble et d’incendier Twitter en moins de deux. Vous avez l’heure et l’endroit : 19h30, canapé du salon. Nous on y sera, donc on compte sur vous !

