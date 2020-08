Chris Paul n’a pas adressé la parole à James Harden depuis son départ de Houston : on la connait l’excuse des contacts effacés

Les Rockets et le Thunder ont commencé à s’affronter lors du premier tour de Playoffs, l’occasion de se remémorer les belles tensions entre ces deux franchises. Parmi elles, celle entre James Harden et Chris Paul a fait beaucoup parler. Les deux hommes ne se parlent plus depuis le départ de CP3 du Texas, comme c’est étonnant.

La nuit dernière, au-delà d’assister au premier match de la série entre Houston et OKC, c’était l’occasion de revoir James Harden et Chris Paul en Playoffs… mais l’un contre l’autre, cette fois ci. Quand on sait que l’histoire s’était bien mal finie entre les deux All-Stars, la hype était encore plus grande. Et pour couronner le tout, le meneur du Thunder a accordé un entretien à Chris Haynes de Yahoo! Sports, dans lequel il s’est confié sur sa relation avec son ex-collègue MVP. Spoiler, ils ne sont pas meilleurs amis, puisque pour rappel, selon la rumeur, le Point God aurait été tradé au Thunder sur demande d’El Barbudo, vla l’ambiance.

Chris Paul very candid on where his relationship stands with James Harden leading up to the Thunder meeting the Rockets tonight on @NBAonTNT: “He’s not going to hit me to tell my daughter Happy Birthday today.” pic.twitter.com/MOalfyjDRE — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 18, 2020

« Il ne va pas m’appeler pour souhaiter un bon anniversaire à ma fille aujourd’hui. On ne se parle pas, on ne communique pas, rien de tout ça. Mais tout va bien, je lui souhaite le meilleur dans tout ce qu’il fait. C’est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. Parfois on doit prendre une décision à un certain moment mais ce n’est pas grave, on peut se souhaiter du bien et aller de l’avant. Nous ne sommes pas obligés d’être meilleurs amis mais nous ne sommes pas obligés d’être ennemis non plus. Finalement, nous avons tous une vie à mener. »

On a envie de te croire, Chris, mais on sent qu’il y a quand même une tension dans l’air. La fin aurait pu être plus belle entre ces deux monstres de la balle orange. Quand on y pense, les Rockets sont passés à une cuisse de Chris Paul (et un 0/27 du parking dont on ne va pas parler) de battre les Warriors. Mais bon, les deux hommes ont pris des chemins différents, et ce n’est peut-être pas pour le pire. CP3 s’épanouit maintenant à OKC, menant le Thunder à la cinquième place de l’Ouest à la surprise générale. Le tout en retrouvant le mode Point God avec 17,6 points, 5 rebonds et 6,7 passes par match. Il a presque fait taire les vannes sur son salaire, c’est dire. Quant au barbu, il a récupéré Russell Westbrook et continue d’envoyer des moyennes stratosphériques. 34,3 points, 6,6 rebonds et 7,5 passes, c’est pas dégueu, comme on dit. Reste à voir maintenant lequel des deux a pris la meilleure voie. Et comme la vie est bien faite, il leur reste quelques matchs de Playoffs pour se départager.

Comme on aurait pu s’y attendre, c’est toujours pas l’amour fou entre Chris Paul et James Harden. La décla de CP3 est bien là pour nous le rappeler, mais maintenant, c’est sur le terrain qu’il va falloir être incisif. 1-0 pour les Fusées du Barbu pour l’instant, au Point God de répondre.

Source texte : Bleacher Report