D’après la NBPA, la saison prochaine pourrait débuter entre fin janvier et début mars : les Knicks vont peut-être enfin jouer en mai

Si la date du 1er décembre avait été mise en avant pour le début de la saison prochaine, la reprise pourrait commencer bien plus tard. Le syndicat des joueurs partirait sur une période allant de fin janvier à début mars, mais ça peut chambouler pas mal de choses notamment par rapport aux prochains Jeux Olympiques.

Un All-Star Weekend en été, une pause JO en cours de saison, nos petits esprits vont être troublés si la NBA suit ce scénario. Après le succès de la fin de régulière dans la bulle et un début de Playoffs très excitant, la confiance en Adam Silver et ses sbires est totale pour prendre la bonne décision sur le redémarrage de la future campagne. La pandémie n’a apparemment pas trop envie de cesser son activité pour le moment et les franchises devront faire avec elle encore un peu. Chez Mickey, 22 équipes ont réussi à cohabiter pour faire chacune ses huit rencontres dans le sprint final. L’année prochaine, il faudra aussi compter sur les Delete Eight – qui rongent leur frein en ce moment et sont en manque de balle orange – et caler un calendrier, qui pourrait donc commencer entre fin janvier et début mars. C’est Henry Abbott qui a balancé la bombe, ça claque moins que Woj mais on prend les infos d’où elles viennent. D’après TrueHoop, des discussions ont en effet eu lieu au sein du syndicat des joueurs (NBPA), avec la directrice Michele Roberts.

1) She expects the current collective bargaining agreement is toast.

2) She is optimistic about negotiating a new one.

3) Next season will most likely begin some time between late January and early March (the later dates would affect the Olympics, however). — Henry Abbott (@TrueHoop) August 14, 2020

Maintenant, il faut faire des modifications sur la convention collective reliant la NBA et la NBPA. La bulle a coûté un pactole assez sympathique aux hautes instances de la Grande Ligue mais la sécurité a été assurée comme il faut. L’éloignement des joueurs avec leurs proches et leur famille est un facteur clé aussi pour la saison qui arrive. Tout le monde souhaite un retour à la normale mais qui paraît tendu à l’instant T, c’est pourquoi la possibilité de bulles régionales pourrait devenir l’une des idées à la mode chez nos amis Outre-Atlantique. Tout est à prendre au conditionnel car rien n’est programmé précisément sur le papier mais si le décalage de l’opus 2020-21 est décidé, il pourrait y avoir un impact sur les Jeux Olympiques. De nombreux joueurs internationaux se pointent tous les matins dans leur franchise NBA et si la saison bat son plein au moment du rendez-vous quadriennal (les JO sont prévus du 23 juillet au 8 août 2021), les managers généraux et proprios n’auront sûrement pas trop envie de perdre leurs meilleurs éléments.

Pour le moment, pas de plan sur la comète, mais un début de saison 2020-21 lors des premiers jours de décembre semble tout de même compliqué quand on sait que la campagne actuelle ne se termine qu’en octobre. On verra bien ce que la NBA et la NBPA vont nous proposer. Tant qu’on a du show, on prend tout ce qu’il faut.

Source texte : TrueHoop