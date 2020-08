Les Delete 8 pourraient rejouer avant la saison prochaine : cinq mois sans basket, ça commence à faire long

Alors que toute la planète basket a activé le mode Playoffs, il y a huit équipes qui se sentent un peu seules dans leurs villes respectives. Mais pas de panique, la NBA vient à leur rescousse. Les Delete 8 devraient pouvoir se créer des petites bulles rien qu’à eux, elle est pas belle la vie ?

Encore un rebondissement concernant les Delete 8. Les huit équipes absentes de la bulle n’étaient d’abord pas censées rejouer avant la saison prochaine, il a été ensuite question de rejoindre les 22 autres franchises chez Mickey, et maintenant, elles devraient pouvoir se créer leurs propres bulles. Vous trouvez ça bordélique ? Nous aussi, mais on va clarifier tout ça. En voyant les 22 franchises s’éclater à Disney World, les Delete 8 ont jugé injuste qu’ils n’aient pas l’occasion de pouvoir rejouer, eux aussi, avant la saison 2020-21. En même temps, on les comprend, si la saison reprenait en décembre prochain, ça ferait neuf mois sans basket professionnel, compliqué. La tendance est donc actuellement à la création de petites bulles pour chacune des huit équipes. Mais pour que le projet soit validé, il faudra des normes sanitaires au taquet (comme dans celle d’Orlando, en gros). Michele Roberts, présidente de la NBPA (le syndicat des joueurs) a été très explicite à ce sujet, via NBC Sports :

« À moins qu’on puisse répliquer à l’identique le protocole qui a été établi à Orlando, j’aurai des doutes. Il y a des conversations à avoir pour savoir ce qu’on peut faire avec ces huit équipes. Je sais qu’il y a des joueurs, particulièrement les jeunes, qui ont l’air inquiets de ne pas avoir assez d’opportunités… Il ne faut jamais dire jamais, mais il y a un standard à atteindre, et il doit être atteint. »

Ça a le mérite d’être clair, si toutes les conditions sanitaires nécessaires requises ne sont pas atteintes, pas de bubulles pour les nuls. Mais dans le cas contraire, voilà comment ça pourrait se passer. Les huit équipes (Golden State, Minnesota, Cleveland, Atlanta, Detroit, New York, Chicago et Charlotte) suivront le même pattern que les 22 autres franchises avant d’arriver à Orlando. Trois semaines de training camp divisées en deux parties. Pendant la première, du 14 au 20 septembre, les joueurs seront testés quotidiennement et ne pourront faire que des entraînements individuels en respectant la distanciation sociale. Pendant la deuxième, du 21 septembre au 6 octobre, ça va passer aux choses sérieuses : des entraînements de groupe et du scrimmage à tout va mais toujours pas d’affrontements prévus avec d’autres franchises, la tension est déjà à son comble (non). La participation se fera sur la base du volontariat et les équipes pourront même inviter jusqu’à cinq joueurs de G League, autant dire que niveau intensité, les Playoffs pourront aller se rhabiller (non, toujours pas).

Allez, ce ne sera pas pareil que les Playoffs à Disney World, mais les Delete 8 auront peut-être le droit de jouer au basket avant 2021, ce serait déjà ça de pris. Parce qu’on ne va pas se mentir, entre faire des scrimmages contre ses potes de G League et regarder Chasse & Pêche, le choix est vite fait… quoique.